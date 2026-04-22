У кого отсрочки от мобилизации продлеваются автоматически: как это проверить

Как проверить статус в Резерв+.

В Украине значительная часть отсрочек от мобилизации в настоящее время продлевается автоматически благодаря синхронизации государственных реестров. В то же время гражданам рекомендуют самостоятельно проверять свой статус через электронные сервисы и держать «руку на пульсе».

Основным инструментом для этого является приложение «Резерв+», отмечают в Центре предоставления административных услуг г. Львова. Чтобы узнать, продлена ли отсрочка, необходимо обновить электронный документ в приложении. Если в соответствующем поле появилась новая дата, это означает, что отсрочка продлена автоматически.

Автоматическое обновление стало возможным благодаря синхронизации реестра «Оберег» с другими государственными базами. Это позволяет подтверждать основания для отсрочки без дополнительного обращения граждан.

В частности, автоматически могут продлеваться отсрочки для:

Лиц с инвалидностью (все группы);

Родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка I или II группы;

Родителей трех и более детей (до 18 лет) в одном браке;

Студентов и аспирантов, обучающихся по дневной/дуальной форме;

Лиц, имеющих супругу (супруга) с инвалидностью I, II группы или III группы;

Лиц, осуществляющих уход за родственниками (родители с инвалидностью I и II группы, родственники 2–3 степени);

Работников образования;

Женщин и мужчин военнослужащих, имеющих ребенка;

Родственников погибших/пропавших без вести во время боевых действий (включая родственников Героев Украины);

Освобожденных из плена и лиц, лишенных свободы;

Родителей, воспитывающих тяжело больного ребенка без инвалидности;

Опекунов лица, признанного недееспособным;

Учителей школ (если они работают).

В то же время, если отсрочка не обновилась автоматически, гражданам рекомендуют проверить актуальность своих документов и, при необходимости, обратиться в центры предоставления административных услуг для подачи документов офлайн.

