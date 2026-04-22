  1. В Украине

У кого отсрочки от мобилизации продлеваются автоматически: как это проверить

10:42, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как проверить статус в Резерв+.
У кого отсрочки от мобилизации продлеваются автоматически: как это проверить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине значительная часть отсрочек от мобилизации в настоящее время продлевается автоматически благодаря синхронизации государственных реестров. В то же время гражданам рекомендуют самостоятельно проверять свой статус через электронные сервисы и держать «руку на пульсе».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основным инструментом для этого является приложение «Резерв+», отмечают в Центре предоставления административных услуг г. Львова. Чтобы узнать, продлена ли отсрочка, необходимо обновить электронный документ в приложении. Если в соответствующем поле появилась новая дата, это означает, что отсрочка продлена автоматически.

Автоматическое обновление стало возможным благодаря синхронизации реестра «Оберег» с другими государственными базами. Это позволяет подтверждать основания для отсрочки без дополнительного обращения граждан.

В частности, автоматически могут продлеваться отсрочки для:

  • Лиц с инвалидностью (все группы);
  • Родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка I или II группы;
  • Родителей трех и более детей (до 18 лет) в одном браке;
  • Студентов и аспирантов, обучающихся по дневной/дуальной форме;
  • Лиц, имеющих супругу (супруга) с инвалидностью I, II группы или III группы;
  • Лиц, осуществляющих уход за родственниками (родители с инвалидностью I и II группы, родственники 2–3 степени);
  • Работников образования;
  • Женщин и мужчин военнослужащих, имеющих ребенка;
  • Родственников погибших/пропавших без вести во время боевых действий (включая родственников Героев Украины);
  • Освобожденных из плена и лиц, лишенных свободы;
  • Родителей, воспитывающих тяжело больного ребенка без инвалидности;
  • Опекунов лица, признанного недееспособным;
  • Учителей школ (если они работают).

В то же время, если отсрочка не обновилась автоматически, гражданам рекомендуют проверить актуальность своих документов и, при необходимости, обратиться в центры предоставления административных услуг для подачи документов офлайн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война военное положение ТЦК отсрочка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]