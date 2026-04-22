  1. В Україні

ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку – Міноборони

14:58, 22 квітня 2026
Відтепер подати документи можна через Центри надання адміністративних послуг.
ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку – Міноборони
Фото: Cуспільне/Ліля Гончарук
В Україні змінили порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації: територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) більше не приймають такі заяви безпосередньо від громадян.

Відтепер подати документи можна через Центри надання адміністративних послуг. Це стосується насамперед тих, чия відстрочка або не цифровізована, або осіб, які не користуються смартфонами, або мають лише паперові документи.

Як заявили у Міноборони, адміністратор ЦНАП виконує функцію фронт-офісу: приймає документи, сканує їх і передає в електронному вигляді до відповідного ТЦК та СП. Остаточне рішення щодо надання відстрочки, як і раніше, ухвалює саме ТЦК.

Після ухвалення рішення користувач Резерв+ отримує сповіщення в застосунку, а відмітка про відстрочку автоматично з’являється в його електронному військово-обліковому документі. Повторно звертатися до ЦНАП не потрібно.

Адміністратор ЦНАП додатково повідомляє заявника телефоном про результат і, за потреби, може роздрукувати електронний військово-обліковий документ із відміткою про відстрочку.

Україна документи війна воєнний стан ЦНАП ТЦК міноборони мобілізація відстрочка військовозобов'язаний

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

