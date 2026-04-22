ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку – Минобороны

В Украине изменили порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации: территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) больше не принимают такие заявления непосредственно от граждан.

Теперь подать документы можно через Центры предоставления административных услуг. Это касается прежде всего тех, чья отсрочка либо не цифровизирована, либо лиц, которые не пользуются смартфонами, либо имеют только бумажные документы.

Как заявили в Минобороны, администратор ЦНАП выполняет функцию фронт-офиса: принимает документы, сканирует их и передает в электронном виде в соответствующий ТЦК и СП. Окончательное решение о предоставлении отсрочки, как и прежде, принимает именно ТЦК.

После принятия решения пользователь Резерв+ получает уведомление в приложении, а отметка об отсрочке автоматически появляется в его электронном военно-учетном документе. Повторно обращаться в ЦНАП не нужно.

Администратор ЦНАП дополнительно сообщает заявителю по телефону о результате и, при необходимости, может распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.

