  1. В Украине

ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку – Минобороны

14:58, 22 апреля 2026
Теперь подать документы можно через Центры предоставления административных услуг.
Фото: Общественное/Лиля Гончарук
В Украине изменили порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации: территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) больше не принимают такие заявления непосредственно от граждан.

Теперь подать документы можно через Центры предоставления административных услуг. Это касается прежде всего тех, чья отсрочка либо не цифровизирована, либо лиц, которые не пользуются смартфонами, либо имеют только бумажные документы.

Как заявили в Минобороны, администратор ЦНАП выполняет функцию фронт-офиса: принимает документы, сканирует их и передает в электронном виде в соответствующий ТЦК и СП. Окончательное решение о предоставлении отсрочки, как и прежде, принимает именно ТЦК.

После принятия решения пользователь Резерв+ получает уведомление в приложении, а отметка об отсрочке автоматически появляется в его электронном военно-учетном документе. Повторно обращаться в ЦНАП не нужно.

Администратор ЦНАП дополнительно сообщает заявителю по телефону о результате и, при необходимости, может распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.

Украина документы война военное положение ЦНАП ТЦК Минобороны мобилизация отсрочка военнообязанный

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

