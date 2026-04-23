Донація крові та робота: коли працівник отримує додатковий день відпочинку

08:30, 23 квітня 2026
Які гарантії передбачені законом і як правильно оформити день відпочинку.
Працівники, які здають кров, мають низку трудових гарантій, однак їх застосування залежить від того, на який день припадає донація — робочий чи вихідний.

Відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», працівник має право на:

  • звільнення від роботи у день медичного обстеження;
  • звільнення у день донації крові або її компонентів;
  • додатковий день відпочинку після донації.

За ці дні зберігається середній заробіток за рахунок роботодавця.

Порядок оформлення

Щоб скористатися гарантіями, працівнику слід не пізніше ніж за один робочий день до донації подати заяву на ім’я керівника. У ній потрібно зазначити дату донації (або медичного обстеження) та спосіб використання додаткового дня відпочинку.

Такий день можна:

  • використати одразу після донації;
  • або приєднати до щорічної відпустки відповідно до затвердженого графіка.

Якщо донація припадає на вихідний

Якщо кров здають у вихідний або святковий день:

  • звільнення від роботи у цей день не застосовується, адже він і так є неробочим;
  • якщо наступний день також вихідний або святковий — окремий день відпочинку в цей період не надається.

Водночас після кожного дня донації працівник має право на додатковий оплачуваний день відпочинку — за умови, що наступний день є для нього робочим згідно з графіком.

На що звернути увагу

У Держпраці наголошують: неналежне оформлення документів або відсутність підтвердження може стати підставою для відмови у наданні гарантій. Тому важливо завчасно подбати про заяву та визначити спосіб використання дня відпочинку.

