Донация крови и работа: когда сотрудник получает дополнительный день отдыха

08:30, 23 апреля 2026
Какие гарантии предусмотрены законом и как правильно оформить день отдыха.
Работники, которые сдают кровь, имеют ряд трудовых гарантий, однако их применение зависит от того, на какой день приходится донация — рабочий или выходной.

В соответствии с Кодексом законов о труде Украины и Законом «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови», работник имеет право на:

  • освобождение от работы в день медицинского обследования;
  • освобождение в день донации крови или ее компонентов;
  • дополнительный день отдыха после донации.

За эти дни сохраняется средний заработок за счет работодателя.

Порядок оформления

Чтобы воспользоваться гарантиями, работнику следует не позднее чем за один рабочий день до донации подать заявление на имя руководителя. В нем необходимо указать дату донации (или медицинского обследования) и способ использования дополнительного дня отдыха.

Такой день можно:

  • использовать сразу после донации;
  • или присоединить к ежегодному отпуску в соответствии с утвержденным графиком.

Если донация приходится на выходной

Если кровь сдают в выходной или праздничный день:

  • освобождение от работы в этот день не применяется, поскольку он и так является нерабочим;
  • если следующий день также выходной или праздничный — отдельный день отдыха в этот период не предоставляется.

В то же время после каждого дня донации работник имеет право на дополнительный оплачиваемый день отдыха — при условии, что следующий день является для него рабочим согласно графику.

На что обратить внимание

В Гоструда подчеркивают: ненадлежащее оформление документов или отсутствие подтверждения может стать основанием для отказа в предоставлении гарантий. Поэтому важно заранее позаботиться о заявлении и определить способ использования дня отдыха.

