  1. В Україні

В Україні з’явиться Пантеон видатних українців — як формуватимуть простір пам’яті

20:50, 22 квітня 2026
Ініціатива передбачає новий підхід до вшанування національних героїв і збереження історії.
Президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи зі створення Пантеону видатних українців.

Ініціативу обговорили під час наради, присвяченої стратегічним питанням державної політики пам’яті та вшанування національних героїв.

За словами Глави держави, йдеться про комплексний проєкт, який потребує залучення різних державних інституцій, суспільства та міжнародних партнерів.

«Розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців. Обсяг відповідних завдань надзвичайно великий і потребує залучення різних державних інституцій, українського суспільства та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України», — зазначив він.

Президент наголосив, що ключовим завданням є повернення в Україну історичних діячів, які мають фундаментальне значення для формування національної свідомості та державотворення.

«Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів — тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для нашого державотворення», — підкреслив Зеленський.

Окрему увагу приділяють формуванню політики вшанування героїв та належній меморіалізації різних етапів української історії.

«Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке матиме значення для майбутніх поколінь і берегтиме пам’ять про тих, хто створював нашу культуру та державу», — додав він.

Президент також подякував голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, керівнику Офісу Президента Кирилу Буданову та заступниці керівника Офісу Президента Ірині Верещук за роботу над проєктом.

За підсумками наради визначено подальші кроки реалізації ініціативи.

Україна Володимир Зеленський

