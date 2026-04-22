В Украине появится Пантеон выдающихся украинцев — как будут формировать пространство памяти

Инициатива предусматривает новый подход к увековечению национальных героев и сохранению истории.

Президент Владимир Зеленский сообщил о начале работы по созданию Пантеона выдающихся украинцев.

Инициативу обсудили во время совещания, посвященного стратегическим вопросам государственной политики памяти и увековечения национальных героев.

По словам Главы государства, речь идет о комплексном проекте, который требует привлечения различных государственных институтов, общества и международных партнеров.

«Началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев. Объем соответствующих задач чрезвычайно велик и требует привлечения различных государственных институтов, украинского общества и дипломатических контактов со многими партнерами Украины», — отметил он.

Президент подчеркнул, что ключевой задачей является возвращение в Украину исторических деятелей, которые имеют фундаментальное значение для формирования национального сознания и государственности.

«Речь идет прежде всего о возвращении в Украину исторических деятелей — тех фигур, которые имеют фундаментальное значение для формирования украинского национального сознания и для нашего государственности», — подчеркнул Зеленский.

Отдельное внимание уделяют формированию политики увековечения героев и надлежащей мемориализации различных этапов украинской истории.

«Должны создать особое место ценностной консолидации Украинского народа, которое будет иметь значение для будущих поколений и сохранять память о тех, кто создавал нашу культуру и наше государство», — добавил он.

Президент также поблагодарил председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова и заместителя руководителя Офиса Президента Ирину Верещук за работу над проектом.

По итогам совещания определены дальнейшие шаги реализации инициативы.

