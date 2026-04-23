  В Україні

Як оскаржити рішення ВЛК, якщо ви з ним не згодні: нюанси та інструкція

22:00, 23 квітня 2026
В Україні військовослужбовці мають право оскаржити висновки військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо вважають, що вони не відображають реальний стан здоров’я. Це можна зробити як у досудовому порядку, так і через суд.

Фахівці радять спершу скористатися досудовим механізмом, а вже у разі відсутності результату звертатися до суду.

Як оскаржити рішення ВЛК без суду

Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії в досудовому порядку, необхідно:

  1. Написати заяву/скаргу особи щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.
  2. Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Як оскаржити рішення ВЛК у суді

Якщо досудове оскарження не дало результату, військовослужбовець може звернутися до суду в порядку адміністративного судочинства.

Водночас суд не оцінює медичні показники як такі. Його повноваження полягають у перевірці дотримання процедури проведення ВЛК. У разі встановлення порушень суд може:

  • скасувати рішення комісії;
  • зобов’язати провести повторний медичний огляд або додаткове обстеження.

