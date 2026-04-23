Как обжаловать решение ВЛК, если вы с ним не согласны: нюансы и инструкция

22:00, 23 апреля 2026
В Украине военнослужащие имеют право обжаловать выводы военно-врачебной комиссии (ВЛК), если считают, что они не отражают реальное состояние здоровья. Это можно сделать как в досудебном порядке, так и через суд.

Специалисты советуют сначала воспользоваться досудебным механизмом, а уже в случае отсутствия результата обращаться в суд.

Как обжаловать решение ВЛК без суда

Чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии в досудебном порядке, необходимо:

  1. Написать заявление/жалобу лица о несогласии с выводами ВЛК и просьбой пересмотреть указанное решение вышестоящей ВЛК.
  2. Приложить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВЛК и копию военного билета (удостоверения офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВЛК необходимо либо самостоятельно принести в вышестоящую ВЛК, либо направить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения по адресу соответствующей ВЛК.

По результатам рассмотрения жалобы ВЛК пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем заявителю предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВЛК).

Как обжаловать решение ВЛК в суде

Если досудебное обжалование не дало результата, военнослужащий может обратиться в суд в порядке административного судопроизводства.

В то же время суд не оценивает медицинские показатели как таковые. Его полномочия заключаются в проверке соблюдения процедуры проведения ВЛК. В случае установления нарушений суд может:

  • отменить решение комиссии;
  • обязать провести повторный медицинский осмотр или дополнительное обследование.

Судебно-юридическая газета

