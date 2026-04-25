Надомна і дистанційна робота: права, обов’язки та різниця

Сучасний ринок праці дедалі активніше переходить у формат віддаленої зайнятості, однак поняття надомної та дистанційної роботи часто плутають.

Надомна та дистанційна робота є різними форматами організації трудового процесу, кожен із яких має власні особливості та окреме правове регулювання. Коректне оформлення трудового договору відіграє ключову роль, адже саме від нього залежить визначення робочого місця, розподіл відповідальності між сторонами та умови виконання обов’язків. Законодавство України чітко розмежовує ці види зайнятості та встановлює специфічні правила як для працівника, так і для роботодавця, нагадує Держпраці.

Надомна робота передбачає виконання працівником своїх обов’язків за місцем проживання або в іншому обраному ним приміщенні, яке обладнане необхідними засобами праці — технікою, інструментами, інвентарем чи іншими ресурсами, що забезпечують виробничий процес або надання послуг.

При цьому така діяльність здійснюється поза межами приміщень роботодавця відповідно до ст. 60–1 КЗпП України. Особливістю цього формату є фіксоване робоче місце: працівник не має права змінювати його без погодження з роботодавцем, якщо інше не передбачено трудовим договором. Відмова роботодавця у зміні місця роботи повинна бути аргументованою.

У межах як надомної, так і дистанційної роботи працівник самостійно відповідає за безпечні умови праці на своєму робочому місці. Водночас роботодавець зобов’язаний забезпечити належний технічний стан обладнання та засобів, які передаються працівнику для виконання його функцій.

Дистанційна робота, на відміну від надомної, не передбачає прив’язки до конкретного місця. Працівник може виконувати свої обов’язки у будь-якому зручному для себе місці поза територією роботодавця, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології (відповідно до ст. 60–2 КЗпП України). При цьому він сам визначає робоче місце та несе відповідальність за умови праці.

Також закон допускає комбінований формат: за взаємною згодою сторін дистанційна робота може поєднуватися з роботою безпосередньо в офісі або на території роботодавця. Усі деталі такого поєднання обов’язково фіксуються в трудовому договорі.

Окрему увагу приділено забезпеченню працівників необхідними ресурсами. Порядок надання обладнання, програмного забезпечення, засобів захисту інформації, строки звітності, а також умови компенсації витрат (у тому числі за використання власної техніки) визначаються безпосередньо в договорі про дистанційну роботу.

Це ж стосується і відшкодування інших витрат, пов’язаних із виконанням трудових обов’язків.

