Надомная и дистанционная работа: права, обязанности и разница

Современный рынок труда все активнее переходит в формат отдаленной занятости, однако понятия надомной и дистанционной работы часто путают.

Надомная и дистанционная работа являются разными форматами организации трудового процесса, каждый из которых имеет свои особенности и отдельное правовое регулирование. Корректное оформление трудового договора играет ключевую роль, поскольку именно от него зависит определение рабочего места, распределение ответственности между сторонами и условия выполнения обязанностей. Законодательство Украины чётко разграничивает эти виды занятости и устанавливает специфические правила как для работника, так и для работодателя, напоминает Гоструда.

Надомная работа предполагает выполнение работником своих обязанностей по месту проживания или в другом выбранном им помещении, оборудованном необходимыми средствами труда — техникой, инструментами, инвентарём или другими ресурсами, обеспечивающими производственный процесс или оказание услуг.

При этом такая деятельность осуществляется вне помещений работодателя в соответствии со ст. 60–1 Кодекса законов о труде Украины. Особенностью данного формата является фиксированное рабочее место: работник не имеет права изменять его без согласования с работодателем, если иное не предусмотрено трудовым договором. Отказ работодателя в изменении места работы должен быть обоснованным.

В рамках как надомной, так и дистанционной работы работник самостоятельно отвечает за обеспечение безопасных и надлежащих условий труда на своём рабочем месте. В то же время работодатель обязан обеспечить исправное техническое состояние оборудования и средств, передаваемых работнику для выполнения его функций.

Дистанционная работа, в отличие от надомной, не предполагает привязки к конкретному месту. Работник может выполнять свои обязанности в любом удобном для себя месте вне территории работодателя, используя информационно-коммуникационные технологии (в соответствии со ст. 60–2 Кодекса законов о труде Украины). При этом он самостоятельно определяет рабочее место и несёт ответственность за условия труда.

Также законодательство допускает комбинированный формат: по взаимному согласию сторон дистанционная работа может сочетаться с работой непосредственно в офисе или на территории работодателя. Все особенности такого сочетания обязательно фиксируются в трудовом договоре.

Отдельное внимание уделяется обеспечению работников необходимыми ресурсами. Порядок предоставления оборудования, программного обеспечения, средств защиты информации, сроки отчётности, а также условия компенсации расходов (в том числе за использование собственной техники) определяются непосредственно в договоре о дистанционной работе.

Это же касается и возмещения других расходов, связанных с выполнением трудовых обязанностей.

