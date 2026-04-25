  1. В Украине

Надомная и дистанционная работа: права, обязанности и разница

21:16, 25 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Современный рынок труда все активнее переходит в формат отдаленной занятости, однако понятия надомной и дистанционной работы часто путают.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Надомная и дистанционная работа являются разными форматами организации трудового процесса, каждый из которых имеет свои особенности и отдельное правовое регулирование. Корректное оформление трудового договора играет ключевую роль, поскольку именно от него зависит определение рабочего места, распределение ответственности между сторонами и условия выполнения обязанностей. Законодательство Украины чётко разграничивает эти виды занятости и устанавливает специфические правила как для работника, так и для работодателя, напоминает Гоструда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Надомная работа предполагает выполнение работником своих обязанностей по месту проживания или в другом выбранном им помещении, оборудованном необходимыми средствами труда — техникой, инструментами, инвентарём или другими ресурсами, обеспечивающими производственный процесс или оказание услуг.

При этом такая деятельность осуществляется вне помещений работодателя в соответствии со ст. 60–1 Кодекса законов о труде Украины. Особенностью данного формата является фиксированное рабочее место: работник не имеет права изменять его без согласования с работодателем, если иное не предусмотрено трудовым договором. Отказ работодателя в изменении места работы должен быть обоснованным.

В рамках как надомной, так и дистанционной работы работник самостоятельно отвечает за обеспечение безопасных и надлежащих условий труда на своём рабочем месте. В то же время работодатель обязан обеспечить исправное техническое состояние оборудования и средств, передаваемых работнику для выполнения его функций.

Дистанционная работа, в отличие от надомной, не предполагает привязки к конкретному месту. Работник может выполнять свои обязанности в любом удобном для себя месте вне территории работодателя, используя информационно-коммуникационные технологии (в соответствии со ст. 60–2 Кодекса законов о труде Украины). При этом он самостоятельно определяет рабочее место и несёт ответственность за условия труда.

Также законодательство допускает комбинированный формат: по взаимному согласию сторон дистанционная работа может сочетаться с работой непосредственно в офисе или на территории работодателя. Все особенности такого сочетания обязательно фиксируются в трудовом договоре.

Отдельное внимание уделяется обеспечению работников необходимыми ресурсами. Порядок предоставления оборудования, программного обеспечения, средств защиты информации, сроки отчётности, а также условия компенсации расходов (в том числе за использование собственной техники) определяются непосредственно в договоре о дистанционной работе.

Это же касается и возмещения других расходов, связанных с выполнением трудовых обязанностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовые отношения

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]