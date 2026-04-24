  1. В Україні

Оцифрування трудових книжок в процесі: що буде зі стажем, якщо не встигнути до дедлайну

10:20, 24 квітня 2026
Станом на зараз понад 11 млн трудових книжок оцифровано – у ПФУ надали статистику.
Оцифрування трудових книжок в процесі: що буде зі стажем, якщо не встигнути до дедлайну
Пенсійний фонд України надав актуальні дані щодо впровадження електронної трудової книжки станом на 23 квітня, які розглянула «Судово-юридична газета».

З моменту набрання чинності 10 червня 2021 року Закону України № 1217-IX, який передбачає облік трудової діяльності в електронній формі, до системи подано 10 млн 698,9 тис. сканкопій трудових книжок.ф

Із цієї кількості:

  • страхувальники подали 6 млн 186,9 тис. документів;
  • застраховані особи — 4 млн 512,0 тис.

Загалом від початку роботи сервісу «Електронна трудова книжка» на вебпорталі електронних послуг ПФУ (із грудня 2019 року) подано понад 11 млн 360,3 тис. сканованих паперових трудових книжок для їх оцифрування та переведення в електронний формат.

Як розповідала «Судово-юридична газета», процес переведення трудових книжок у цифровий формат, за чинним законодавством, планують завершити до 10 червня 2026 року. Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14257, який передбачає продовження цього строку.

Ініціатива пов’язана з тим, що значна частина трудових книжок досі не оцифрована. Серед причин — наслідки повномасштабної війни: переміщення підприємств, втрата архівів та інші обставини, що ускладнюють доступ до документів.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують: навіть якщо трудова книжка не буде оцифрована до 10 червня 2026 року, це не вплине на страховий стаж.

Дані про трудову діяльність після 2004 року вже містяться в електронній системі обліку. Інформацію за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду у будь-який час — особисто або через вебпортал Портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Окремо зазначається, що непрацюючим пенсіонерам не потрібно оцифровувати трудові книжки — вся необхідна інформація вже міститься в їхніх пенсійних справах.

Таким чином, оцифрування залишається важливим етапом переходу до електронного обліку трудового стажу, однак його строки можуть бути переглянуті з урахуванням поточних обставин.

