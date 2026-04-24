Оцифровка трудовых книжек в процессе: что будет со стажем, если не успеть к дедлайну

На данный момент более 11 млн трудовых книжек оцифровано — в ПФУ предоставили статистику.

Пенсионный фонд Украины предоставил актуальные данные по внедрению электронной трудовой книжки по состоянию на 23 апреля, которые рассмотрела «Судебно-юридическая газета».

С момента вступления в силу 10 июня 2021 года Закона Украины № 1217-IX, который предусматривает учет трудовой деятельности в электронной форме, в систему подано 10 млн 698,9 тыс. сканкопий трудовых книжек.

Из этого количества:

страхователями подано 6 млн 186,9 тыс. документов;

застрахованными лицами — 4 млн 512,0 тыс.

В целом с начала работы сервиса «Электронная трудовая книжка» на вебпортале электронных услуг ПФУ (с декабря 2019 года) подано более 11 млн 360,3 тыс. отсканированных бумажных трудовых книжек для их оцифровки и перевода в электронный формат.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», процесс перевода трудовых книжек в цифровой формат, согласно действующему законодательству, планируется завершить до 10 июня 2026 года. В то же время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14257, который предусматривает продление этого срока.

Инициатива связана с тем, что значительная часть трудовых книжек до сих пор не оцифрована. Среди причин — последствия полномасштабной войны: перемещение предприятий, утрата архивов и другие обстоятельства, усложняющие доступ к документам.

В то же время в Пенсионном фонде подчеркивают: даже если трудовая книжка не будет оцифрована до 10 июня 2026 года, это не повлияет на страховой стаж.

Данные о трудовой деятельности после 2004 года уже содержатся в электронной системе учета. Информацию за предыдущие периоды можно подать в Пенсионный фонд в любое время — лично или через вебпортал Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Отдельно отмечается, что неработающим пенсионерам не нужно оцифровывать трудовые книжки — вся необходимая информация уже содержится в их пенсионных делах.

Таким образом, оцифровка остается важным этапом перехода к электронному учету трудового стажа, однако ее сроки могут быть пересмотрены с учетом текущих обстоятельств.

