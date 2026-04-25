На Сумщині судитимуть лікарку через смерть породіллі після кесаревого

Через помилки під час операції у 27-річної породіллі виникла внутрішня кровотеча, і врятувати її не вдалося.

У Сумській області перед судом постане акушерка-гінекологиня, яку обвинувачують у неналежному наданні медичної допомоги породіллі після кесаревого розтину. Через помилки під час накладання швів у 27-річної жінки виникла кровотеча, що зрештою призвела до її смерті.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, результати експертизи свідчать: трагедії можна було запобігти.

Слідство встановило, що на 39-му тижні вагітності жінка звернулася до перинатального центру. Наступного дня за показаннями їй провели кесарів розтин, унаслідок якого вона народила здорового хлопчика.

Втім, під час операції лікарка неналежно наклала шви та не забезпечила належного післяопераційного нагляду. У результаті у пацієнтки виникла внутрішня кровотеча, що спричинила гостру втрату крові.

Попри зусилля медиків врятувати жінку не вдалося — вона померла. Її син, якому нині 1 рік і 5 місяців, проживає разом із батьком.

Правоохоронці зазначили, що експерти зафіксували порушення під час накладання швів. Водночас вони підкреслюють: за умови своєчасної діагностики після пологів і належної медичної допомоги фатального наслідку можна було уникнути.

Лікарці повідомили про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнтки. Санкція цієї статті передбачає заборону обіймати певні посади до п’яти років, виправні роботи, обмеження або позбавлення волі строком до двох років. Справу скерували до суду.

