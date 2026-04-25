  1. В Україні

На Сумщині судитимуть лікарку через смерть породіллі після кесаревого

08:14, 25 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через помилки під час операції у 27-річної породіллі виникла внутрішня кровотеча, і врятувати її не вдалося.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сумській області перед судом постане акушерка-гінекологиня, яку обвинувачують у неналежному наданні медичної допомоги породіллі після кесаревого розтину. Через помилки під час накладання швів у 27-річної жінки виникла кровотеча, що зрештою призвела до її смерті.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, результати експертизи свідчать: трагедії можна було запобігти.

Слідство встановило, що на 39-му тижні вагітності жінка звернулася до перинатального центру. Наступного дня за показаннями їй провели кесарів розтин, унаслідок якого вона народила здорового хлопчика.

Втім, під час операції лікарка неналежно наклала шви та не забезпечила належного післяопераційного нагляду. У результаті у пацієнтки виникла внутрішня кровотеча, що спричинила гостру втрату крові.

Попри зусилля медиків врятувати жінку не вдалося — вона померла. Її син, якому нині 1 рік і 5 місяців, проживає разом із батьком.

Правоохоронці зазначили, що експерти зафіксували порушення під час накладання швів. Водночас вони підкреслюють: за умови своєчасної діагностики після пологів і належної медичної допомоги фатального наслідку можна було уникнути.

Лікарці повідомили про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнтки. Санкція цієї статті передбачає заборону обіймати певні посади до п’яти років, виправні роботи, обмеження або позбавлення волі строком до двох років. Справу скерували до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура вагітність та пологи лікарня

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]