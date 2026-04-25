  1. В Украине

В Сумской области будут судить врача из-за смерти роженицы после кесарева

08:14, 25 апреля 2026
Из-за ошибок во время операции у 27-летней роженицы возникло внутреннее кровотечение, и спасти его не удалось.
В Сумской области будут судить врача из-за смерти роженицы после кесарева
В Сумской области перед судом предстанет акушерка-гинеколог, обвиняемая в ненадлежащем оказании медицинской помощи роженице после кесарева сечения. Из-за ошибок при наложении швов у 27-летней женщины возникло кровотечение, что в конце концов привело к ее смерти.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, результаты экспертизы свидетельствуют: трагедии можно было предотвратить.

Следствие установило, что на 39-й неделе беременности женщина обратилась в перинатальный центр. На следующий день по показаниям ей провели кесарево сечение, в результате которого она родила здорового мальчика.

Впрочем, во время операции врач ненадлежаще наложил швы и не обеспечил надлежащий послеоперационный надзор. В результате у пациентки возникло внутреннее кровотечение, повлекшее острую потерю крови.

Несмотря на усилия медиков спасти женщину, не удалось — она умерла. Ее сын, которому сейчас 1 год и 5 месяцев, проживает вместе с отцом.

Правоохранители отметили, что эксперты зафиксировали нарушения при наложении швов. В то же время они подчеркивают: при своевременной диагностике после родов и надлежащей медицинской помощи фатального исхода можно было избежать.

Врачи сообщили о подозрении по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациентки. Санкция настоящей статьи предусматривает запрет занимать определенные должности до пяти лет, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Дело было направлено в суд.

