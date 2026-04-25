У Києві чоловік «допомагав» товаришу з продажем Jeep Cherokee – забрав гроші і втік

Після отримання машини та документів чоловік припинив виходити на зв’язок, а щоб уникнути покарання – орендував інше житло.

Фото: Поліція Києва

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 37-річному місцевому мешканцю, який продав позашляховик свого знайомого та привласнив отримані кошти. Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, до Голосіївського управління поліції звернувся чоловік із заявою про злочин щодо свого сина, який нині перебуває за кордоном. За його словами, син планував продати свій автомобіль Jeep Cherokee, що залишився в Україні, та попросив знайомого допомогти з продажем. Однак той зник разом із транспортним засобом.

Правоохоронці встановили, що власник авто домовився з чоловіком про посередництво та попросив батька передати йому автомобіль разом із документами. Після пошуку покупця сторони мали офіційно оформити угоду, однак, отримавши транспортний засіб і документи, чоловік перестав виходити на зв’язок.

Оперативники Голосіївського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу провели розшукові заходи та встановили місцеперебування підозрюваного. Ним виявився 37-річний киянин. За даними слідства, він самостійно продав автомобіль приблизно за 19 тисяч доларів і привласнив гроші. Щоб уникнути викриття, чоловік орендував квартиру в іншому районі міста.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

