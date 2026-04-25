  В Україні

У Києві чоловік «допомагав» товаришу з продажем Jeep Cherokee – забрав гроші і втік

14:40, 25 квітня 2026
Після отримання машини та документів чоловік припинив виходити на зв’язок, а щоб уникнути покарання – орендував інше житло.
У Києві чоловік «допомагав» товаришу з продажем Jeep Cherokee – забрав гроші і втік
Фото: Поліція Києва
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 37-річному місцевому мешканцю, який продав позашляховик свого знайомого та привласнив отримані кошти. Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, до Голосіївського управління поліції звернувся чоловік із заявою про злочин щодо свого сина, який нині перебуває за кордоном. За його словами, син планував продати свій автомобіль Jeep Cherokee, що залишився в Україні, та попросив знайомого допомогти з продажем. Однак той зник разом із транспортним засобом.

Правоохоронці встановили, що власник авто домовився з чоловіком про посередництво та попросив батька передати йому автомобіль разом із документами. Після пошуку покупця сторони мали офіційно оформити угоду, однак, отримавши транспортний засіб і документи, чоловік перестав виходити на зв’язок.

Оперативники Голосіївського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу провели розшукові заходи та встановили місцеперебування підозрюваного. Ним виявився 37-річний киянин. За даними слідства, він самостійно продав автомобіль приблизно за 19 тисяч доларів і привласнив гроші. Щоб уникнути викриття, чоловік орендував квартиру в іншому районі міста.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

