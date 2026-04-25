  В Украине

В Киеве мужчина «помогал» другу с продажей Jeep Cherokee — забрал деньги и скрылся

14:40, 25 апреля 2026
После получения машины и документов мужчина перестал выходить на связь, а чтобы избежать наказания — снял другое жилье.
Фото: Полиция Киева
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему местному жителю, который продал внедорожник своего знакомого и присвоил полученные средства. Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным правоохранителей, в Голосеевское управление полиции обратился мужчина с заявлением о преступлении в отношении своего сына, который сейчас находится за границей. По его словам, сын планировал продать свой автомобиль Jeep Cherokee, оставшийся в Украине, и попросил знакомого помочь с продажей. Однако тот скрылся вместе с транспортным средством.

Правоохранители установили, что владелец авто договорился с мужчиной о посредничестве и попросил отца передать ему автомобиль вместе с документами. После поиска покупателя стороны должны были официально оформить сделку, однако, получив транспортное средство и документы, мужчина перестал выходить на связь.

Оперативники Голосеевского управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа провели розыскные мероприятия и установили местонахождение подозреваемого. Им оказался 37-летний киевлянин. По данным следствия, он самостоятельно продал автомобиль примерно за 19 тысяч долларов и присвоил деньги. Чтобы избежать разоблачения, мужчина арендовал квартиру в другом районе города.

Следователи под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и части 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

полиция Киев авто

