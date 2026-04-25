Нещасний випадок чи травмування на атракціоні – як розслідуються такі випадки

Нещасні випадки під час відпочинку підлягають офіційному розслідуванню за визначеною процедурою.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо під час відвідування атракціону сталася травма, такі випадки обов’язково підлягають офіційному розслідуванню. Про це повідомили в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області.

Зазначається, що в Україні діє Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270. Він поширюється на події, що сталися у побуті або під час відпочинку.

Якщо постраждалий звертається до лікарні або його доставляють медики, заклад охорони здоров’я зобов’язаний повідомити про випадок відповідні органи.

Рішення про створення комісії з розслідування нещасного випадку приймає районна державна адміністрація або виконавчий орган міської чи районної у місті ради. Це має відбутися протягом доби після отримання повідомлення від медичного закладу.

Комісія під час розслідування встановлює обставини та причини події, визначає, що саме сталося та за наявності — відповідальних осіб, розробляє заходи для запобігання подібним випадкам у майбутньому, а також сприяє вирішенню питань соціального захисту постраждалого.

В інспекції наголошують, що у разі травмування обов’язково слід звертатися за медичною допомогою, оскільки це не лише необхідно для стану здоров’я, а й забезпечує офіційну фіксацію події та її подальше розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.