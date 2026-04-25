  1. В Украине

Несчастный случай или травма на аттракционе — как расследуются такие случаи

14:58, 25 апреля 2026
Несчастные случаи во время отдыха подлежат официальному расследованию в соответствии с установленной процедурой.
Несчастный случай или травма на аттракционе — как расследуются такие случаи
Фото иллюстративное
Если во время посещения аттракциона произошла травма, такие случаи обязательно подлежат официальному расследованию. Об этом сообщили в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.

Отмечается, что в Украине действует Порядок расследования несчастных случаев непроизводственного характера, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 22 марта 2001 года № 270. Он распространяется на события, произошедшие в быту или во время отдыха.

Если пострадавший обращается в больницу или его доставляют медики, учреждение здравоохранения обязано сообщить о случае в соответствующие органы.

Решение о создании комиссии по расследованию несчастного случая принимает районная государственная администрация или исполнительный орган городского или районного в городе совета. Это должно произойти в течение суток после получения сообщения от медицинского учреждения.

Комиссия в ходе расследования устанавливает обстоятельства и причины происшествия, определяет, что именно произошло и, при наличии, ответственных лиц, разрабатывает меры по предотвращению подобных случаев в будущем, а также содействует решению вопросов социальной защиты пострадавшего.

В инспекции подчеркивают, что в случае травмирования обязательно следует обращаться за медицинской помощью, поскольку это не только необходимо для состояния здоровья, но и обеспечивает официальную фиксацию события и его дальнейшее расследование.

