У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктуру та об’єкти ДСНС

У Білоцерківському районі зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури, складських і виробничих приміщень після нічного обстрілу.

У Білоцерківському районі Київської області внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, а також складські та виробничі приміщення. Постраждалих немає. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, вночі регіон зазнав масованої атаки дронами та ракетами.

«Найголовніше — цієї ночі обійшлося без постраждалих серед мирного населення. І це справді найцінніше», – зазначив Калашник.

У Білоцерківському районі також зафіксовано пошкодження приміщень і спеціальної техніки аварійно-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На місцях подій працюють оперативні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

