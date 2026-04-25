У Кривому Розі у приміщенні ТЦК помер військовозобов’язаний, попередньо – через серцеву недостатність

11:50, 25 квітня 2026
Чоловіка доставили поліцією через порушення військового обліку, під час перебування у ТЦК йому раптово стало зле.
У Кривому Розі у приміщенні ТЦК помер військовозобов'язаний, попередньо – через серцеву недостатність
У РТЦ  та СП міста Кривий Ріг помер військовозобов’язаний 1975 року народження. Попередньою причиною смерті називають серцеву недостатність. В Дніпропетровському обласному ТЦК та СП пояснили обставини інциденту.

За даними відомства, чоловік перебував у розшуку з 2025 року як порушник військового обліку та був доставлений до ТЦК співробітниками Національної поліції України.

У ТЦК зазначили, що при собі він мав документи, які свідчили про підозру на онкологічне захворювання, у зв’язку з чим його направили на додаткове медичне обстеження.

Під час перебування у приміщенні районного ТЦК та СП стан здоров’я чоловіка раптово погіршився. Було викликано бригаду екстреної медичної допомоги та представників поліції.

За інформацією ТЦК, ознак насильницької смерті не виявлено.

Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин події. Керівництво та особовий склад територіального центру комплектування співпрацюють із правоохоронними органами під час перевірки.

