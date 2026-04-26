У податковій нагадали основні дедлайни подання декларації
22:00, 26 квітня 2026
Фото: tax.gov.ua
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадало, що триває деклараційна кампанія.
Фізичні особи подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за 2025 рік.
У ДПС нагадали основні дедлайни подання Декларації:
- до 1 травня – при обов’язковому декларуванні (останній день подання Декларації – 30.04.2026);
- 20 днів – після місяця, в якому ФОП припиняє підприємницьку діяльність;
- 60 днів – до виїзду громадянина на постійне проживання за кордон;
- 31 грудня (включно) – для отримання права на податкову знижку.
