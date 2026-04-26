У податковій нагадали основні дедлайни подання декларації

Фізичні особи подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2025 рік.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадало, що триває деклараційна кампанія.

У ДПС нагадали основні дедлайни подання Декларації:

- до 1 травня – при обов’язковому декларуванні (останній день подання Декларації – 30.04.2026);

- 20 днів – після місяця, в якому ФОП припиняє підприємницьку діяльність;

- 60 днів – до виїзду громадянина на постійне проживання за кордон;

- 31 грудня (включно) – для отримання права на податкову знижку.

