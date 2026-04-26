В налоговой напомнили основные дедлайны подачи декларации

Физические лица подают налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2025 год.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило, что продолжается декларационная кампания.

В ГНС напомнили основные дедлайны подачи Декларации:

до 1 мая — при обязательном декларировании (последний день подачи Декларации — 30.04.2026);

20 дней — после месяца, в котором ФЛП прекращает предпринимательскую деятельность;

60 дней — до выезда гражданина на постоянное место жительства за границу;

31 декабря (включительно) — для получения права на налоговую скидку.

