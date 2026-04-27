Спонсорська допомога спортивній школі: платники податку на прибуток цікавляться долею податкової різниці

ДПС роз’яснила, чи потрібно платнику податку на прибуток застосовувати податкову різницю, якщо він надає спонсорську допомогу дитячо-юнацькій спортивній школі.

Перед ДПС постало питання: чи застосовує різницю, визначену пп. 140.5.14 ст. 140 ПКУ, платник податку на прибуток, якщо він надає спонсорську допомогу дитячо-юнацькій спортивній школі, яка має статус неприбуткової організації, і відповідно до умов договору спонсорства неприбуткова організація здійснює популяризацію найменування спонсора та його торговельної марки (зокрема, шляхом розміщення інформації на стадіоні під час ігор та на спортивній формі гравців) та чи порушуються при цьому такою неприбутковою організацією вимоги п. 133.4 ст. 133 ПКУ (категорія 102.04 ЗІР)?

Згаданим пп.140.5.14 ст. 140 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

Принагідно ДПС згадала, що безповоротною фінансовою допомогою, зокрема, є сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів (пп. 14.1.257 ст. 14 ПКУ). Тож вбачається, що кошти, отримані неприбутковою організацією за договором спонсорства, не можуть бути визнані безповоротною фінансовою допомогою, оскільки спонсорство передбачає отримання спонсорами послуг з популяризації виключно власного імені, найменування, комерційного (фірмового) найменування, найменування товару, торговельної марки, яка знаходиться у власності таких осіб або правомірно ними використовується, що відноситься до складових рекламних послуг.

Отже, за переконанням ДПС, спонсорство – це інвестиція (маркетинговий хід) для отримання рекламного ефекту. Тому, якщо платник податку на прибуток підприємств перераховує грошові кошти у вигляді спонсорських внесків до дитячо-юнацької спортивної школи, яка має статус неприбуткової організації, що внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування спонсорських внесків, то такий платник податку не застосовує різницю, визначену пп. 140.5.14 ст. 140 ПКУ. Такі спонсорські кошти не є безоплатно перерахованими.

Разом з тим проблеми з такою формою взаємовідносин можуть виникнути у дитячо-юнацькій спортивній школі. ДПС переконана, що діяльність у статусі неприбуткової організації з отримання спонсорської підтримки від спонсора у вигляді грошових коштів в обмін на популяризацію спонсора (фактично оплата рекламних послуг) не може вважатися такою, що одночасно відповідає меті (цілям) такої неприбуткової організації та сприяє її досягненню. Відповідно спрямування доходів дитячо-юнацької спортивної школи на проведення такої діяльності є порушенням вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ для перебування зазначеної неприбуткової організації у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Водночас отримання неприбутковою організацією у сфері фізичної культури і спорту меценатської допомоги не призводитиме до порушення вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ. На відміну від спонсорства меценатство не має комерційного інтересу.

