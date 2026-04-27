  В Україні

Спонсорська допомога спортивній школі: платники податку на прибуток цікавляться долею податкової різниці

08:30, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДПС роз’яснила, чи потрібно платнику податку на прибуток застосовувати податкову різницю, якщо він надає спонсорську допомогу дитячо-юнацькій спортивній школі.
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перед ДПС постало питання: чи застосовує різницю, визначену пп. 140.5.14 ст. 140 ПКУ, платник податку на прибуток, якщо він надає спонсорську допомогу дитячо-юнацькій спортивній школі, яка має статус неприбуткової організації, і відповідно до умов договору спонсорства неприбуткова організація здійснює популяризацію найменування спонсора та його торговельної марки (зокрема, шляхом розміщення інформації на стадіоні під час ігор та на спортивній формі гравців) та чи порушуються при цьому такою неприбутковою організацією вимоги п. 133.4 ст. 133 ПКУ (категорія 102.04 ЗІР)?

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згаданим пп.140.5.14 ст. 140 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

Принагідно ДПС згадала, що безповоротною фінансовою допомогою, зокрема, є сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів (пп. 14.1.257 ст. 14 ПКУ). Тож вбачається, що кошти, отримані неприбутковою організацією за договором спонсорства, не можуть бути визнані безповоротною фінансовою допомогою, оскільки спонсорство передбачає отримання спонсорами послуг з популяризації виключно власного імені, найменування, комерційного (фірмового) найменування, найменування товару, торговельної марки, яка знаходиться у власності таких осіб або правомірно ними використовується, що відноситься до складових рекламних послуг.

Отже, за переконанням ДПС, спонсорство – це інвестиція (маркетинговий хід) для отримання рекламного ефекту. Тому, якщо платник податку на прибуток підприємств перераховує грошові кошти у вигляді спонсорських внесків до дитячо-юнацької спортивної школи, яка має статус неприбуткової організації, що внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування спонсорських внесків, то такий платник податку не застосовує різницю, визначену пп. 140.5.14 ст. 140 ПКУ. Такі спонсорські кошти не є безоплатно перерахованими.

Разом з тим проблеми з такою формою взаємовідносин можуть виникнути у дитячо-юнацькій спортивній школі. ДПС переконана, що діяльність у статусі неприбуткової організації з отримання спонсорської підтримки від спонсора у вигляді грошових коштів в обмін на популяризацію спонсора (фактично оплата рекламних послуг) не може вважатися такою, що одночасно відповідає меті (цілям) такої неприбуткової організації та сприяє її досягненню. Відповідно спрямування доходів дитячо-юнацької спортивної школи на проведення такої діяльності є порушенням вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ для перебування зазначеної неприбуткової організації у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Водночас отримання неприбутковою організацією у сфері фізичної культури і спорту меценатської допомоги не призводитиме до порушення вимог п. 133.4 ст. 133 ПКУ. На відміну від спонсорства меценатство не має комерційного інтересу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]