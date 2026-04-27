Спонсорская помощь спортивной школе: плательщики налога на прибыль интересуются судьбой налоговой разницы

ГНС разъяснила, нужно ли плательщику налога на прибыль применять налоговую разницу, если он оказывает спонсорскую помощь детско-юношеской спортивной школе.

Перед ГНС встал вопрос: применяет ли разницу, определенную пп. 140.5.14 ст. 140 НКУ, плательщик налога на прибыль, если он оказывает спонсорскую помощь детско-юношеской спортивной школе, имеющей статус неприбыльной организации, и в соответствии с условиями договора спонсорства неприбыльная организация осуществляет популяризацию наименования спонсора и его торговой марки (в частности, путем размещения информации на стадионе во время игр и спортивной форме игроков) и нарушаются ли при этом такой неприбыльной организацией требования п. 133.4 ст. 133 НКУ (категория 102.04 ЗИР)?

Упомянутым пп.140.5.14 ст. 140 НКУ установлено, что финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму денежных средств или стоимости товаров, выполненных работ, оказанных услуг, безвозмездно перечисленных (переданных) в течение отчетного (налогового) года субъектам сферы физической культуры и спорта, а именно детско-юношеским спортивным школам, спортивным школам, центрам олимпийской подготовки лиц с инвалидностью, спортивным федерациям по олимпийским видам спорта, которые являются неприбыльными организациями, внесенными в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, на дату такого перечисления средств, передачи товаров, работ, услуг в размере, превышающем 8% налогооблагаемой прибыли в предыдущем отчетном году

ГНС напомнила, что безвозвратной финансовой помощью, в частности, является сумма средств, переданная налогоплательщику по договорам дарения, другим подобным договорам или без заключения таких договоров (пп. 14.1.257 ст. 14 НКУ). Поэтому усматривается, что средства, полученные неприбыльной организацией по договору спонсорства, не могут быть признаны безвозвратной финансовой помощью – спонсорство предусматривает получение спонсорами услуг по популяризации исключительно собственного имени, наименования, коммерческого (фирменного) наименования, наименования товара, торговой марки, находящейся в собственности таких лиц.

Следовательно, по убеждению ГНС, спонсорство – это инвестиция (маркетинговый ход) для получения рекламного эффекта. Поэтому если плательщик налога на прибыль предприятий перечисляет денежные средства в виде спонсорских взносов в детско-юношескую спортивную школу, которая имеет статус неприбыльной организации, внесенной в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на дату такого перечисления спонсорских взносов, то такой плательщик налога не применяет разницу, определенную пп. 140.5.14 ст. 140 НКУ. Такие спонсорские средства не безвозмездно перечислены.

Вместе с тем, проблемы с такой формой взаимоотношений могут возникнуть у детско-юношеской спортивной школы. ГНС убеждена, что деятельность в статусе неприбыльной организации по получению спонсорской поддержки от спонсора в виде денежных средств в обмен на популяризацию спонсора (фактически оплата рекламных услуг) не может считаться одновременно соответствующей целям такой неприбыльной организации и способствует ее достижению. Соответственно направление доходов детско-юношеской спортивной школы на проведение такой деятельности является нарушением требований п. 133.4 ст. 133 НКУ для нахождения указанной неприбыльной организации в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В то же время, получение неприбыльной организацией в сфере физической культуры и спорта меценатской помощи не будет приводить к нарушению требований п. 133.4 ст. 133 НКУ. В отличие от спонсорства, меценатство не имеет коммерческого интереса.

