  1. В Україні
  2. / У світі

Транш від ЄС на 90 млрд євро – Володимир Зеленський пояснив, куди підуть кошти

16:38, 26 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Україна планує використати перший транш європейської допомоги на розвиток оборонних технологій і посилення енергетичної безпеки перед зимою, заявив Президент.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший транш у межах затвердженого європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро буде спрямований на внутрішнє виробництво для оборони країни, зокрема на безпілотники та інші напрями miltech.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, другим ключовим пріоритетом є енергетика, оскільки до наступної зими необхідно максимально захистити енергетичну інфраструктуру. Для цього, окрім місцевих бюджетів, передбачено використання частини коштів із центрального бюджету, зокрема тих, що надходитимуть у межах європейського фінансового пакета.

Зеленський зазначив, що Україна розраховує спрямувати кілька мільярдів євро з цього пакета саме на посилення захисту енергетичних об’єктів. Це питання, за його словами, обговорювалося під час зустрічей з європейськими лідерами на Кіпрі.

«У нас були зустрічі й на Близькому Сході, і ми досягнули різних домовленостей, зокрема в галузі енергетики. Зараз Україна споживає дизеля в рази більше, ніж багато інших країн. Одна з причин – війна, але у нашої армії дефіциту з дизелем немає. Є дизель і для функціонування економіки – для аграрних виробників, цивільного транспорту», – зазначив Президент.

Окремо Зеленський підкреслив, що дизель також доступний для потреб цивільного сектору — аграрної галузі та транспорту. За його словами, постачання забезпечується завдяки домовленостям із країнами Близького Сходу, а також через відкриття напрямку співпраці з регіоном Кавказу для стабільного забезпечення цивільних потреб.

Президент додав, що Україна має кількох міжнародних партнерів, які сприяють стабільності постачання енергоресурсів, і висловив подяку цим країнам за підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]