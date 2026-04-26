Транш від ЄС на 90 млрд євро – Володимир Зеленський пояснив, куди підуть кошти

Україна планує використати перший транш європейської допомоги на розвиток оборонних технологій і посилення енергетичної безпеки перед зимою, заявив Президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший транш у межах затвердженого європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро буде спрямований на внутрішнє виробництво для оборони країни, зокрема на безпілотники та інші напрями miltech.

За його словами, другим ключовим пріоритетом є енергетика, оскільки до наступної зими необхідно максимально захистити енергетичну інфраструктуру. Для цього, окрім місцевих бюджетів, передбачено використання частини коштів із центрального бюджету, зокрема тих, що надходитимуть у межах європейського фінансового пакета.

Зеленський зазначив, що Україна розраховує спрямувати кілька мільярдів євро з цього пакета саме на посилення захисту енергетичних об’єктів. Це питання, за його словами, обговорювалося під час зустрічей з європейськими лідерами на Кіпрі.

«У нас були зустрічі й на Близькому Сході, і ми досягнули різних домовленостей, зокрема в галузі енергетики. Зараз Україна споживає дизеля в рази більше, ніж багато інших країн. Одна з причин – війна, але у нашої армії дефіциту з дизелем немає. Є дизель і для функціонування економіки – для аграрних виробників, цивільного транспорту», – зазначив Президент.

Окремо Зеленський підкреслив, що дизель також доступний для потреб цивільного сектору — аграрної галузі та транспорту. За його словами, постачання забезпечується завдяки домовленостям із країнами Близького Сходу, а також через відкриття напрямку співпраці з регіоном Кавказу для стабільного забезпечення цивільних потреб.

Президент додав, що Україна має кількох міжнародних партнерів, які сприяють стабільності постачання енергоресурсів, і висловив подяку цим країнам за підтримку.

