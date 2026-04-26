Транш от ЕС в размере 90 млрд евро — Владимир Зеленский объяснил, куда пойдут средства

16:38, 26 апреля 2026
Украина планирует использовать первый транш европейской помощи на развитие оборонных технологий и укрепление энергетической безопасности перед зимой, заявил Президент.
Транш от ЕС в размере 90 млрд евро — Владимир Зеленский объяснил, куда пойдут средства
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый транш в рамках утвержденного европейского пакета поддержки в размере 90 миллиардов евро будет направлен на внутреннее производство для обороны страны, в частности на беспилотники и другие направления miltech.

По его словам, вторым ключевым приоритетом является энергетика, поскольку к следующей зиме необходимо максимально защитить энергетическую инфраструктуру. Для этого, помимо местных бюджетов, предусмотрено использование части средств из центрального бюджета, в частности тех, которые поступят в рамках европейского финансового пакета.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает направить несколько миллиардов евро из этого пакета именно на усиление защиты энергетических объектов. Этот вопрос, по его словам, обсуждался во время встреч с европейскими лидерами на Кипре.

«У нас были встречи и на Ближнем Востоке, и мы достигли различных договоренностей, в частности в сфере энергетики. Сейчас Украина потребляет дизельного топлива в разы больше, чем многие другие страны. Одна из причин — война, но у нашей армии дефицита дизельного топлива нет. Есть дизельное топливо и для функционирования экономики — для аграрных производителей, гражданского транспорта», — отметил Президент.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что дизельное топливо также доступно для нужд гражданского сектора — аграрной отрасли и транспорта. По его словам, поставки обеспечиваются благодаря договоренностям со странами Ближнего Востока, а также благодаря налаживанию сотрудничества с Кавказским регионом для стабильного обеспечения гражданских потребностей.

Президент добавил, что у Украины есть несколько международных партнеров, которые способствуют стабильности поставок энергоресурсов, и выразил благодарность этим странам за поддержку.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

Верховный Суд отказал в установлении статуса отца-одиночки мужчине, который самостоятельно воспитывает ребенка

Верховный Суд оставил без рассмотрения заявление об установлении статуса одинокого отца.

