Якщо людина, оголошена померлою, знайшлася: що відбувається з майном, спадщиною і шлюбом

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у разі тривалої відсутності людини та відсутності будь-якого зв’язку закон дозволяє звернутися до суду, щоб оголосити її померлою. Така процедура дає змогу врегулювати питання спадщини, майна та інших правовідносин. Втім, бувають випадки, коли людина, яку вважали померлою, з’являється або дає про себе знати. У такій ситуації закон передбачає окремі правові наслідки.

Коли людину можуть оголосити померлою

Відповідно до Цивільного кодексу України, суд може оголосити фізичну особу померлою, якщо:

немає відомостей про її місце перебування протягом трьох років;

вона зникла за обставин, що загрожували життю, — протягом шести місяців;

є підстави вважати загибель унаслідок надзвичайної ситуації — через місяць після завершення роботи спеціальної комісії.

Для осіб, які зникли під час воєнних дій, діє окрема норма: їх можуть оголосити померлими після двох років від завершення бойових дій, а за певних обставин — не раніше ніж через шість місяців.

Які наслідки має рішення суду

Після набрання рішенням законної сили правові наслідки прирівнюються до смерті особи. Суд передає рішення до органів реєстрації актів цивільного стану для оформлення смерті, а також нотаріусу — для відкриття спадщини.

Водночас спадкоємці отримують обмеження: протягом п’яти років вони не мають права відчужувати нерухомість, що перейшла у спадщину.

Якщо людина з’явилася

Мін’юст вказує: у разі появи особи або отримання інформації про її місцеперебування суд скасовує рішення про оголошення її померлою. Також анулюється актовий запис про смерть. Розгляд справи відбувається за обов’язкової участі цієї особи.

Що відбувається з майном

Особа має право вимагати повернення свого майна, якщо воно:

збереглося;

було передане іншим безоплатно.

Водночас є винятки: не повертаються гроші, цінні папери на пред’явника та майно, набуте за так званою набувальною давністю.

Якщо майно було продане, його мають повернути лише у випадку, якщо покупець знав, що власник живий. Якщо повернення неможливе — відшкодовується вартість.

У разі, коли майно перейшло державі чи громаді та було реалізоване, особі повертають кошти від його продажу.

Чи відновлюється шлюб

Якщо рішення про смерть скасовано, шлюб автоматично поновлюється — але лише за умови, що жоден із подружжя не уклав новий.

Таким чином, поява людини, яку раніше оголосили померлою, запускає складну юридичну процедуру: від скасування судового рішення до повернення майна і відновлення сімейних прав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.