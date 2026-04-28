Если человек, объявленный умершим, нашелся: что происходит с имуществом, наследством и браком

Суд отменяет решение о смерти, а лицо может требовать возврата имущества и восстановления своих прав.

В Украине в случае длительного отсутствия человека и отсутствия какой-либо связи закон позволяет обратиться в суд, чтобы объявить его умершим. Такая процедура дает возможность урегулировать вопросы наследства, имущества и других правоотношений. Однако бывают случаи, когда человек, которого считали умершим, появляется или дает о себе знать. В такой ситуации закон предусматривает отдельные правовые последствия.

Когда человека могут объявить умершим

В соответствии с Гражданским кодексом Украины, суд может объявить физическое лицо умершим, если:

отсутствуют сведения о его местонахождении в течение трех лет;

он пропал при обстоятельствах, угрожавших жизни, — в течение шести месяцев;

есть основания считать гибель в результате чрезвычайной ситуации — через месяц после завершения работы специальной комиссии.

Для лиц, пропавших во время военных действий, действует отдельная норма: их могут объявить умершими после двух лет со дня окончания боевых действий, а при определенных обстоятельствах — не ранее чем через шесть месяцев.

Какие последствия имеет решение суда

После вступления решения в законную силу правовые последствия приравниваются к смерти лица. Суд направляет решение в органы регистрации актов гражданского состояния для оформления смерти, а также нотариусу — для открытия наследства.

В то же время наследники получают ограничения: в течение пяти лет они не имеют права отчуждать недвижимость, перешедшую им по наследству.

Если человек появился

В случае появления лица или получения информации о его местонахождении суд отменяет решение об объявлении его умершим. Также аннулируется актовая запись о смерти. Рассмотрение дела происходит с обязательным участием этого лица.

Что происходит с имуществом

Лицо имеет право требовать возврата своего имущества, если оно:

сохранилось;

было передано другим безвозмездно.

В то же время есть исключения: не возвращаются деньги, ценные бумаги на предъявителя и имущество, приобретенное по так называемой приобретательной давности.

Если имущество было продано, его обязаны вернуть только в случае, если покупатель знал, что собственник жив. Если возврат невозможен — возмещается стоимость.

В случае, если имущество перешло в собственность государства или территориальной громады и было реализовано, лицу возвращают средства от его продажи.

Восстанавливается ли брак

Если решение о смерти отменено, брак автоматически восстанавливается — но только при условии, что ни один из супругов не состоит в новом браке.

Таким образом, появление человека, которого ранее объявили умершим, запускает сложную юридическую процедуру: от отмены судебного решения до возврата имущества и восстановления семейных прав.

