Если человек, объявленный умершим, нашелся: что происходит с имуществом, наследством и браком
В Украине в случае длительного отсутствия человека и отсутствия какой-либо связи закон позволяет обратиться в суд, чтобы объявить его умершим. Такая процедура дает возможность урегулировать вопросы наследства, имущества и других правоотношений. Однако бывают случаи, когда человек, которого считали умершим, появляется или дает о себе знать. В такой ситуации закон предусматривает отдельные правовые последствия.
Когда человека могут объявить умершим
В соответствии с Гражданским кодексом Украины, суд может объявить физическое лицо умершим, если:
- отсутствуют сведения о его местонахождении в течение трех лет;
- он пропал при обстоятельствах, угрожавших жизни, — в течение шести месяцев;
- есть основания считать гибель в результате чрезвычайной ситуации — через месяц после завершения работы специальной комиссии.
Для лиц, пропавших во время военных действий, действует отдельная норма: их могут объявить умершими после двух лет со дня окончания боевых действий, а при определенных обстоятельствах — не ранее чем через шесть месяцев.
Какие последствия имеет решение суда
После вступления решения в законную силу правовые последствия приравниваются к смерти лица. Суд направляет решение в органы регистрации актов гражданского состояния для оформления смерти, а также нотариусу — для открытия наследства.
В то же время наследники получают ограничения: в течение пяти лет они не имеют права отчуждать недвижимость, перешедшую им по наследству.
Если человек появился
В случае появления лица или получения информации о его местонахождении суд отменяет решение об объявлении его умершим. Также аннулируется актовая запись о смерти. Рассмотрение дела происходит с обязательным участием этого лица.
Что происходит с имуществом
Лицо имеет право требовать возврата своего имущества, если оно:
- сохранилось;
- было передано другим безвозмездно.
В то же время есть исключения: не возвращаются деньги, ценные бумаги на предъявителя и имущество, приобретенное по так называемой приобретательной давности.
Если имущество было продано, его обязаны вернуть только в случае, если покупатель знал, что собственник жив. Если возврат невозможен — возмещается стоимость.
В случае, если имущество перешло в собственность государства или территориальной громады и было реализовано, лицу возвращают средства от его продажи.
Восстанавливается ли брак
Если решение о смерти отменено, брак автоматически восстанавливается — но только при условии, что ни один из супругов не состоит в новом браке.
Таким образом, появление человека, которого ранее объявили умершим, запускает сложную юридическую процедуру: от отмены судебного решения до возврата имущества и восстановления семейных прав.
