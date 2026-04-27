У Миколаєві чоловік стрибнув з даху зруйнованої будівлі обласної ради

Поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події та особу загиблого.

У Миколаєві поліція встановлює обставини загибелі молодого чоловіка, який впав із даху адмінбудівлі в центрі міста.

Як повідомили у поліції, 27 квітня на спецлінію надійшло повідомлення про падіння людини з даху будівлі на вулиці Адміральській.

На місце події прибули слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт.

За фактом події розпочато розслідування за попередньою кваліфікацією ст. 115 Кримінального кодексу України («умисне вбивство») з приміткою «самогубство» — як це передбачено процедурою у таких випадках.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та всі обставини трагедії.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що чоловік стрибнув із зруйнованої будівлі обласної ради.

