В Николаеве мужчина спрыгнул с крыши разрушенного здания областного совета

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического события и личность погибшего.

Фото: Грунт

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого мужчины, который упал с крыши административного здания в центре города.

Как сообщили в полиции, 27 апреля на спецлинию поступило сообщение о падении человека с крыши здания на улице Адмиральской.

На место происшествия прибыли следователи, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

По факту происшествия начато расследование по предварительной квалификации ст. 115 Уголовного кодекса Украины («умышленное убийство») с пометкой «самоубийство» — как это предусмотрено процедурой в подобных случаях.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего и все обстоятельства трагедии.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что мужчина спрыгнул с разрушенного здания областного совета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.