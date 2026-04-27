Пріоритетний перетин кордону для дітей до двох років — у Раді можуть відмовитися від цієї ідеї

Законопроєкт про пільговий контроль для дітей до двох років отримав негативний висновок комітету.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на черговому засіданні розглянув законопроєкт № 14349, який передбачає зміни до правил прикордонного контролю дітей. За результатами обговорення народні депутати рекомендували парламенту відхилити документ.

Йдеться про ініціативу, яка пропонувала внести зміни до статті 23 Закону «Про прикордонний контроль» та запровадити пріоритетне проходження кордону для дітей віком до двох років разом із супроводжуючими особами.

Зокрема, автори законопроєкту пропонували:

надати дітям до двох років право пріоритетного проходження прикордонного контролю;

дозволити супровід батькам, близьким родичам або законним представникам, а також водію — у разі подорожі транспортом;

уточнити перелік осіб, які вже мають пріоритет (зокрема людей з інвалідністю та їхніх супроводжуючих).

У пояснювальній записці ініціатори наголошували, що діти такого віку є особливо вразливою категорією — вони важче переносять тривале очікування, зміну температури та шум.

Також зазначалося, що подібна практика вже застосовувалася на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, коли на пунктах пропуску діяли окремі коридори для громадян із дітьми. Це дозволяло зменшити ризики для здоров’я дітей та отримало позитивні відгуки.

Автори вважали, що ухвалення законопроєкту сприятиме створенню безпечніших умов перетину кордону для сімей із малими дітьми та підвищить довіру до роботи прикордонної служби.

Водночас профільний комітет не підтримав запропоновані зміни та рекомендував Верховній Раді відхилити законопроєкт.

