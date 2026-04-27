Приоритетное пересечение границы для детей до двух лет — в Раде могут отказаться от этой идеи

17:45, 27 апреля 2026
Законопроект о льготном контроле для детей до двух лет получил отрицательное заключение комитета.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на очередном заседании рассмотрел законопроект № 14349, который предусматривает изменения в правила пограничного контроля детей. По результатам обсуждения народные депутаты рекомендовали парламенту отклонить документ. Об этом сообщил член комитета Вадим Ивченко.

Речь идет об инициативе, которая предлагала внести изменения в статью 23 Закона «О пограничном контроле» и ввести приоритетное прохождение границы для детей в возрасте до двух лет вместе с сопровождающими лицами.

В частности, авторы законопроекта предлагали:

  • предоставить детям до двух лет право приоритетного прохождения пограничного контроля;
  • разрешить сопровождение родителям, близким родственникам или законным представителям, а также водителю — в случае поездки транспортом;
  • уточнить перечень лиц, которые уже имеют приоритет (в частности лиц с инвалидностью и их сопровождающих).

В пояснительной записке инициаторы отмечали, что дети такого возраста являются особенно уязвимой категорией — они тяжелее переносят длительное ожидание, смену температуры и шум.

Также отмечалось, что подобная практика уже применялась в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году, когда на пунктах пропуска действовали отдельные коридоры для граждан с детьми. Это позволяло снизить риски для здоровья детей и получило положительные отзывы.

Авторы считали, что принятие законопроекта будет способствовать созданию более безопасных условий пересечения границы для семей с маленькими детьми и повысит доверие к работе пограничной службы.

В то же время профильный комитет не поддержал предложенные изменения и рекомендовал Верховной Раде отклонить законопроект.

