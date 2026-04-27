Ярослав Мельник, який очолює Посольство України в Бельгії, призначений Послом у Люксембурзі

Президент призначив Ярослава Мельника Послом у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 344/2026 про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург.

Згідно з документом, ці обов’язки за сумісництвом виконуватиме Ярослав Мельник, який нині обіймає посаду посла України в Королівстві Бельгія.

Таким чином, дипломат представлятиме Україну в Люксембурзі паралельно з роботою у Бельгії.

Ярослав Мельник – український дипломат, колишній керівник департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу Президента України, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італійській Республіці (2020-2025). Постійний представник України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об'єднаних Націй (2021-2025). Надзвичайний і повноважний посол України в Бельгії з 21 липня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.