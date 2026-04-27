  1. В Україні

Ярослав Мельник, який очолює Посольство України в Бельгії, призначений Послом у Люксембурзі

19:18, 27 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент призначив Ярослава Мельника Послом у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 344/2026 про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з документом, ці обов’язки за сумісництвом виконуватиме Ярослав Мельник, який нині обіймає посаду посла України в Королівстві Бельгія.

Таким чином, дипломат представлятиме Україну в Люксембурзі паралельно з роботою у Бельгії.

Ярослав Мельник – український дипломат, колишній керівник департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу Президента України, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італійській Республіці (2020-2025). Постійний представник України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об'єднаних Націй (2021-2025). Надзвичайний і повноважний посол України в Бельгії з 21 липня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

указ Володимир Зеленський

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]