Ярослав Мельник, который возглавляет Посольство Украины в Бельгии, назначен Послом в Люксембурге

19:18, 27 апреля 2026
Президент назначил Ярослава Мельника Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 344/2026 о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург.

Согласно документу, эти обязанности по совместительству будет выполнять Ярослав Мельник, который в настоящее время занимает должность посла Украины в Королевстве Бельгия.

Таким образом, дипломат будет представлять Украину в Люксембурге параллельно с работой в Бельгии.

Ярослав Мельник — украинский дипломат, бывший руководитель департамента государственного протокола и церемониала Офиса Президента Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Итальянской Республике (2020–2025). Постоянный представитель Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций (2021–2025). Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бельгии с 21 июля 2025 года.

указ Владимир Зеленский

