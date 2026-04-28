  1. В Україні

Мін’юст запровадив цифровий реєстр апостилів: документи перевіряють за QR-кодом

22:00, 28 квітня 2026
Нова система дозволяє повністю цифровізувати процес підтвердження автентичності документів і робить його швидшим та доступнішим.
В Україні почав діяти оновлений електронний реєстр апостилів, який Міністерство юстиції впровадило для спрощення та підвищення безпеки перевірки документів, що використовуються за кордоном.

Серед ключових нововведень:

  • QR-код для перевірки — кожен апостиль містить унікальний код, за яким можна миттєво підтвердити його справжність;
  • онлайн-доступ — перевірка документів тепер можлива дистанційно через електронну копію;
  • єдина цифрова система — усі процеси автоматизовані та працюють у захищеному електронному середовищі.

Новий формат застосовується до всіх апостилів, виданих з 1 березня 2026 року. За даними Паспортного столу, система вже активно функціонує та використовується для формування тисяч електронних підтверджень.

Україна мінюст перетин кордону апостиль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Україна створює власний хаб для інвестиційних спорів: що передбачає новий закон про комерційний арбітраж

Оновлений Закон про МКАС не лише розширює перелік спорів, які можна вирішувати в Україні, а й модернізує процедури призначення арбітрів.

Для призупинення трудового договору роботодавцю потрібно довести неможливість забезпечити працівника роботою, а не лише факт війни — ВС

Сам факт війни та зменшення діяльності не є підставою для призупинення трудового договору без доведення неможливості працювати з обох сторін — ВС.

