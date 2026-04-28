Мін’юст запровадив цифровий реєстр апостилів: документи перевіряють за QR-кодом

Нова система дозволяє повністю цифровізувати процес підтвердження автентичності документів і робить його швидшим та доступнішим.

В Україні почав діяти оновлений електронний реєстр апостилів, який Міністерство юстиції впровадило для спрощення та підвищення безпеки перевірки документів, що використовуються за кордоном.

Серед ключових нововведень:

QR-код для перевірки — кожен апостиль містить унікальний код, за яким можна миттєво підтвердити його справжність;

онлайн-доступ — перевірка документів тепер можлива дистанційно через електронну копію;

єдина цифрова система — усі процеси автоматизовані та працюють у захищеному електронному середовищі.

Новий формат застосовується до всіх апостилів, виданих з 1 березня 2026 року. За даними Паспортного столу, система вже активно функціонує та використовується для формування тисяч електронних підтверджень.

