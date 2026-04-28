  1. В Украине

Минюст запустил цифровой реестр апостилей: документы проверяют по QR-коду

22:00, 28 апреля 2026
Новая система позволяет полностью цифровизировать процесс подтверждения подлинности документов и делает его быстрее и доступнее.
В Украине начал действовать обновленный электронный реестр апостилей, который Министерство юстиции внедрило для упрощения и повышения безопасности проверки документов, используемых за рубежом.

Среди ключевых нововведений:

  • QR-код для проверки — каждый апостиль содержит уникальный код, по которому можно мгновенно подтвердить его подлинность;
  • онлайн-доступ — проверка документов теперь возможна дистанционно через электронную копию;
  • единая цифровая система — все процессы автоматизированы и работают в защищенной электронной среде.

Новый формат применяется ко всем апостилям, выданным с 1 марта 2026 года. По данным Паспортного сервиса, система уже активно функционирует и используется для формирования тысяч электронных подтверждений.

Украина минюст пересечение границы апостиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Правительство задумало реформировать Государственную службу Украины по вопросам труда: что ей дадут, а чего лишат

Путем перераспределения функций между ведомствами у Гоструда уберут несвойственные ей задачи, но добавят другие.

Работников в декрете будут заменять по срочным договорам — должности не будут вакантными

В Верховной Раде предлагают закрепить гарантии для работников в декретном отпуске.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

