Минюст запустил цифровой реестр апостилей: документы проверяют по QR-коду

В Украине начал действовать обновленный электронный реестр апостилей, который Министерство юстиции внедрило для упрощения и повышения безопасности проверки документов, используемых за рубежом.

Новая система позволяет полностью цифровизировать процесс подтверждения подлинности документов и делает его быстрее и доступнее.

Среди ключевых нововведений:

QR-код для проверки — каждый апостиль содержит уникальный код, по которому можно мгновенно подтвердить его подлинность;

онлайн-доступ — проверка документов теперь возможна дистанционно через электронную копию;

единая цифровая система — все процессы автоматизированы и работают в защищенной электронной среде.

Новый формат применяется ко всем апостилям, выданным с 1 марта 2026 года. По данным Паспортного сервиса, система уже активно функционирует и используется для формирования тысяч электронных подтверждений.

