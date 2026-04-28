Минюст запустил цифровой реестр апостилей: документы проверяют по QR-коду
22:00, 28 апреля 2026
Новая система позволяет полностью цифровизировать процесс подтверждения подлинности документов и делает его быстрее и доступнее.
В Украине начал действовать обновленный электронный реестр апостилей, который Министерство юстиции внедрило для упрощения и повышения безопасности проверки документов, используемых за рубежом.
Среди ключевых нововведений:
- QR-код для проверки — каждый апостиль содержит уникальный код, по которому можно мгновенно подтвердить его подлинность;
- онлайн-доступ — проверка документов теперь возможна дистанционно через электронную копию;
- единая цифровая система — все процессы автоматизированы и работают в защищенной электронной среде.
Новый формат применяется ко всем апостилям, выданным с 1 марта 2026 года. По данным Паспортного сервиса, система уже активно функционирует и используется для формирования тысяч электронных подтверждений.
