  1. В Україні

Володимир Зеленський відреагував на судна з вкраденим українським зерном — Україна готує санкції

12:44, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з українським зерном, яке, за його словами, було вивезене Росією з тимчасово окупованих територій і доставлене до порту Ізраїлю.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Глава держави наголосив, що придбання вкраденого майна у будь-якій країні тягне за собою юридичну відповідальність, і це стосується, зокрема, українського зерна, незаконно вивезеного Росією. За його словами, ще одне судно з таким вантажем прибуло до ізраїльського порту та готується до розвантаження, що не може вважатися легальним бізнесом.

«Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни», - вказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія системно вивозить зерно з окупованих територій України за участі пов’язаних з окупантами осіб, а такі дії порушують, зокрема, і законодавство Ізраїлю.

«Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене. Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію», - вказав Глава держави.

У зв’язку з цим Міністерству закордонних справ доручено поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію.

Також Україна готує санкційний пакет на основі даних розвідки. Він стосуватиметься як перевізників зерна, так і фізичних та юридичних осіб, які можуть бути залучені до незаконних схем. Обмеження планують скоординувати з європейськими партнерами для включення причетних осіб до санкційних списків ЄС.

Зеленський додав: «Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]