Володимир Зеленський відреагував на судна з вкраденим українським зерном — Україна готує санкції

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з українським зерном, яке, за його словами, було вивезене Росією з тимчасово окупованих територій і доставлене до порту Ізраїлю.

Глава держави наголосив, що придбання вкраденого майна у будь-якій країні тягне за собою юридичну відповідальність, і це стосується, зокрема, українського зерна, незаконно вивезеного Росією. За його словами, ще одне судно з таким вантажем прибуло до ізраїльського порту та готується до розвантаження, що не може вважатися легальним бізнесом.

«Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни», - вказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія системно вивозить зерно з окупованих територій України за участі пов’язаних з окупантами осіб, а такі дії порушують, зокрема, і законодавство Ізраїлю.

«Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене. Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію», - вказав Глава держави.

У зв’язку з цим Міністерству закордонних справ доручено поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію.

Також Україна готує санкційний пакет на основі даних розвідки. Він стосуватиметься як перевізників зерна, так і фізичних та юридичних осіб, які можуть бути залучені до незаконних схем. Обмеження планують скоординувати з європейськими партнерами для включення причетних осіб до санкційних списків ЄС.

Зеленський додав: «Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини».

