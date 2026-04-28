Владимир Зеленский отреагировал на суда с украденным украинским зерном — Украина готовит санкции

12:44, 28 апреля 2026
Министерству иностранных дел поручено проинформировать международных партнеров о ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с украинским зерном, которое, по его словам, было вывезено Россией с временно оккупированных территорий и доставлено в порт Израиля.

Глава государства подчеркнул, что приобретение украденного имущества в любой стране влечет за собой юридическую ответственность, и это касается, в частности, украинского зерна, незаконно вывезенного Россией. По его словам, еще одно судно с таким грузом прибыло в израильский порт и готовится к разгрузке, что не может считаться легальным бизнесом.

«Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», - указал Президент.

Владимир Зеленский отметил, что Россия системно вывозит зерно с оккупированных территорий Украины с участием связанных с оккупантами лиц, а такие действия нарушают, в частности, и законодательство Израиля.

«Украина предприняла все необходимые шаги дипломатическими каналами, чтобы предотвратить подобные инциденты. Тем не менее, мы видим, что и очередное такое судно не остановлено. Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации», - указал Глава государства.

Также Украина готовит санкционный пакет на основе данных разведки. Он будет касаться как перевозчиков зерна, так и физических и юридических лиц, которые могут быть вовлечены в незаконные схемы. Ограничения планируется скоординировать с европейскими партнерами для включения причастных лиц в санкционные списки ЕС.

Зеленский добавил: «Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждым государством. Мы реально работаем над тем, чтобы безопасности, в частности и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут предпринимать шагов, которые ослабляют двусторонние отношения».

