  1. В Україні

У Держпраці роз’яснили, хто такий координатор з питань охорони праці на будівництві

07:18, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Держпраці надали роз’яснення щодо ролі координатора з питань охорони праці у будівництві та умов його призначення.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці надали роз'яснення щодо ролі координатора з питань охорони праці у будівництві.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Координатор з питань охорони праці ‒ це новий інструмент управління безпекою будівництва, що запроваджений для координації дій усіх учасників будівельного процесу та зменшення виробничих ризиків. Його діяльність регламентується Мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17) і є обов’язковою при роботі кількох підрядників.

Відповідно до цих вимог, координатор призначається у разі, якщо на будівельному майданчику працюють або планують працювати два і більше підрядників. У такому випадку замовник або керівник будівництва зобов’язаний визначити:

  • координатора на стадії проєктування;
  • координатора на стадії будівництва.

Як зазначають у відомстві, ця норма імплементована з Директива Ради 92/57/ЄЕС щодо мінімальних вимог безпеки та здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Координатором може бути як фізична особа з підтвердженою кваліфікацією, так і юридична особа, у складі якої є відповідний фахівець. Він виконує завдання з координації заходів з охорони праці за дорученням замовника або керівника будівництва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці будівництво трудові відносини

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]