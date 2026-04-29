У Держпраці роз’яснили, хто такий координатор з питань охорони праці на будівництві

У Держпраці надали роз’яснення щодо ролі координатора з питань охорони праці у будівництві та умов його призначення.

Координатор з питань охорони праці ‒ це новий інструмент управління безпекою будівництва, що запроваджений для координації дій усіх учасників будівельного процесу та зменшення виробничих ризиків. Його діяльність регламентується Мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17) і є обов’язковою при роботі кількох підрядників.

Відповідно до цих вимог, координатор призначається у разі, якщо на будівельному майданчику працюють або планують працювати два і більше підрядників. У такому випадку замовник або керівник будівництва зобов’язаний визначити:

координатора на стадії проєктування;

координатора на стадії будівництва.

Як зазначають у відомстві, ця норма імплементована з Директива Ради 92/57/ЄЕС щодо мінімальних вимог безпеки та здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Координатором може бути як фізична особа з підтвердженою кваліфікацією, так і юридична особа, у складі якої є відповідний фахівець. Він виконує завдання з координації заходів з охорони праці за дорученням замовника або керівника будівництва.

