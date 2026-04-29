В Гоструда разъяснили, кто такой координатор по вопросам охраны труда на строительстве

В Гоструда предоставили разъяснения о роли координатора по вопросам охраны труда в строительстве и условий его назначения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Координатор по вопросам охраны труда – это новый инструмент управления безопасностью строительства, введенный для координации действий всех участников строительного процесса и уменьшения производственных рисков. Его деятельность регламентируется Минимальными требованиями по охране труда на временных или мобильных строительных площадках (НПАОП 45.2-7.03-17) и обязательна при работе нескольких подрядчиков.

Согласно этим требованиям координатор назначается в случае, если на строительной площадке работают или планируют работать два и более подрядчика. В таком случае заказчик или руководитель строительства обязан определить:

координатора на стадии проектирования;

координатора в стадии строительства.

Как отмечают в ведомстве, эта норма имплементирована из Директивы Совета 92/57/ЕЭС по минимальным требованиям безопасности и здоровья на временных или мобильных строительных площадках.

Координатором может быть как физическое лицо с подтвержденной квалификацией, так и юридическое лицо, в составе которого соответствующий специалист. Он выполняет задачи по координации мер по охране труда по поручению заказчика или руководителя строительства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.