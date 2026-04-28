  1. В Україні

У Києві запустили пільгові абонементи на паркування: як оформити підписку

23:48, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Скористатися пільговими абонементами можуть всі, хто сплачує податки до бюджету столиці.
Фото: Michael Fousert / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Києві почала діяти підписка на паркування у форматі пільгових місячних абонементів. Знижку 90% можуть отримати фізичні особи, які сплачують податки до бюджету столиці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Підписка на паркування на все місто коштує 1499 гривень, на центральну частину та спальні райони – 999 гривень, а підписка на спальні райони – 299 гривень.

Щоб придбати такий абонемент, потрібно оновити застосунок Київ Цифровий до останньої версії. Після цього в сервісі «Паркувальні абонементи» або в розділі «Соціальний статус» у профілі необхідно підтвердити статус платника податків у Києві та дочекатися відповіді від Державної податкової служби. Зазвичай перевірка триває кілька годин.

Після підтвердження статусу абонементи будуть доступні за такими тарифами:

  • ІІІ зона – 299 грн на місяць,
  • ІІ зона – 999 грн на місяць,
  • весь Київ без обмежень – 1499 грн на місяць.

Щоб придбати абонемент, потрібно:

  • у застосунку Київ Цифровий перейти в розділ «Сервіси водія» та обрати «Паркувальні абонементи»;
  • натиснути «Вибрати абонемент»;
  • ввести номер автівки;
  • вибрати тариф і спосіб оплати – банківською карткою, Apple Pay чи Google Pay;
  • натиснути «Придбати абонемент».

Після активації абонемента водій може користуватися майданчиками для платного паркування КП «Київтранспарксервіс». Інформація про придбаний абонемент одразу відображатиметься в системі контролю, тому інспектори з паркування не штрафуватимуть такі автомобілі за несплату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ пільги парковка

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]