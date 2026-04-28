У Києві запустили пільгові абонементи на паркування: як оформити підписку

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Києві почала діяти підписка на паркування у форматі пільгових місячних абонементів. Знижку 90% можуть отримати фізичні особи, які сплачують податки до бюджету столиці.

Підписка на паркування на все місто коштує 1499 гривень, на центральну частину та спальні райони – 999 гривень, а підписка на спальні райони – 299 гривень.

Скористатися пільговими абонементами можуть всі, хто сплачує податки до бюджету столиці.

Щоб придбати такий абонемент, потрібно оновити застосунок Київ Цифровий до останньої версії. Після цього в сервісі «Паркувальні абонементи» або в розділі «Соціальний статус» у профілі необхідно підтвердити статус платника податків у Києві та дочекатися відповіді від Державної податкової служби. Зазвичай перевірка триває кілька годин.

Після підтвердження статусу абонементи будуть доступні за такими тарифами:

ІІІ зона – 299 грн на місяць,

ІІ зона – 999 грн на місяць,

весь Київ без обмежень – 1499 грн на місяць.

Щоб придбати абонемент, потрібно:

у застосунку Київ Цифровий перейти в розділ «Сервіси водія» та обрати «Паркувальні абонементи»;

натиснути «Вибрати абонемент»;

ввести номер автівки;

вибрати тариф і спосіб оплати – банківською карткою, Apple Pay чи Google Pay;

натиснути «Придбати абонемент».

Після активації абонемента водій може користуватися майданчиками для платного паркування КП «Київтранспарксервіс». Інформація про придбаний абонемент одразу відображатиметься в системі контролю, тому інспектори з паркування не штрафуватимуть такі автомобілі за несплату.

