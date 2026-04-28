В Киеве запустили льготные абонементы на парковку: как оформить подписку
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве начала действовать подписка на парковку в формате льготных месячных абонементов. Скидку 90% могут получить физические лица, которые платят налоги в бюджет столицы.
Подписка на парковку на весь город стоит 1499 гривен, на центральную часть и спальные районы – 999 гривен, а подписка на спальные районы – 299 гривен.
Воспользоваться льготными абонементами могут все, кто платит налоги в бюджет столицы.
Чтобы приобрести такой абонемент, нужно обновить приложение Киев Цифровой до последней версии. После этого в сервисе «Парковочные абонементы» или в разделе «Социальный статус» в профиле необходимо подтвердить статус налогоплательщика в Киеве и дождаться ответа от Государственной налоговой службы. Обычно проверка занимает несколько часов.
После подтверждения статуса абонементы будут доступны по следующим тарифам:
- III зона – 299 грн в месяц,
- II зона – 999 грн в месяц,
- весь Киев без ограничений – 1499 грн в месяц.
Чтобы приобрести абонемент, нужно:
- в приложении Киев Цифровой перейти в раздел «Сервисы водителя» и выбрать «Парковочные абонементы»;
- нажать «Выбрать абонемент»;
- ввести номер автомобиля;
- выбрать тариф и способ оплаты – банковской картой, Apple Pay или Google Pay;
- нажать «Приобрести абонемент».
После активации абонемента водитель может пользоваться площадками для платной парковки КП «Киевтранспарксервис». Информация о приобретенном абонементе сразу будет отображаться в системе контроля, поэтому инспекторы по парковке не будут штрафовать такие автомобили за неоплату.
