В Киеве запустили льготные абонементы на парковку: как оформить подписку

Фото: Michael Fousert / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве начала действовать подписка на парковку в формате льготных месячных абонементов. Скидку 90% могут получить физические лица, которые платят налоги в бюджет столицы.

Подписка на парковку на весь город стоит 1499 гривен, на центральную часть и спальные районы – 999 гривен, а подписка на спальные районы – 299 гривен.

Воспользоваться льготными абонементами могут все, кто платит налоги в бюджет столицы.

Чтобы приобрести такой абонемент, нужно обновить приложение Киев Цифровой до последней версии. После этого в сервисе «Парковочные абонементы» или в разделе «Социальный статус» в профиле необходимо подтвердить статус налогоплательщика в Киеве и дождаться ответа от Государственной налоговой службы. Обычно проверка занимает несколько часов.

После подтверждения статуса абонементы будут доступны по следующим тарифам:

III зона – 299 грн в месяц,

II зона – 999 грн в месяц,

весь Киев без ограничений – 1499 грн в месяц.

Чтобы приобрести абонемент, нужно:

в приложении Киев Цифровой перейти в раздел «Сервисы водителя» и выбрать «Парковочные абонементы»;

нажать «Выбрать абонемент»;

ввести номер автомобиля;

выбрать тариф и способ оплаты – банковской картой, Apple Pay или Google Pay;

нажать «Приобрести абонемент».

После активации абонемента водитель может пользоваться площадками для платной парковки КП «Киевтранспарксервис». Информация о приобретенном абонементе сразу будет отображаться в системе контроля, поэтому инспекторы по парковке не будут штрафовать такие автомобили за неоплату.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.