  1. В Украине

В Киеве запустили льготные абонементы на парковку: как оформить подписку

23:48, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Воспользоваться льготными абонементами могут все, кто платит налоги в бюджет столицы.
Фото: Michael Fousert / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве начала действовать подписка на парковку в формате льготных месячных абонементов. Скидку 90% могут получить физические лица, которые платят налоги в бюджет столицы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Подписка на парковку на весь город стоит 1499 гривен, на центральную часть и спальные районы – 999 гривен, а подписка на спальные районы – 299 гривен.

Чтобы приобрести такой абонемент, нужно обновить приложение Киев Цифровой до последней версии. После этого в сервисе «Парковочные абонементы» или в разделе «Социальный статус» в профиле необходимо подтвердить статус налогоплательщика в Киеве и дождаться ответа от Государственной налоговой службы. Обычно проверка занимает несколько часов.

После подтверждения статуса абонементы будут доступны по следующим тарифам:

  • III зона – 299 грн в месяц,
  • II зона – 999 грн в месяц,
  • весь Киев без ограничений – 1499 грн в месяц.

Чтобы приобрести абонемент, нужно:

  • в приложении Киев Цифровой перейти в раздел «Сервисы водителя» и выбрать «Парковочные абонементы»;
  • нажать «Выбрать абонемент»;
  • ввести номер автомобиля;
  • выбрать тариф и способ оплаты – банковской картой, Apple Pay или Google Pay;
  • нажать «Приобрести абонемент».

После активации абонемента водитель может пользоваться площадками для платной парковки КП «Киевтранспарксервис». Информация о приобретенном абонементе сразу будет отображаться в системе контроля, поэтому инспекторы по парковке не будут штрафовать такие автомобили за неоплату.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев льготы парковка

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]