В Киеве запускают подписку на парковку и устанавливают новые тарифы: цены

Новые тарифы для площадок Киевтранспарксервиса начнут действовать с 27 апреля.

В Киеве с 27 апреля вводят новые тарифы на платную парковку, а также запускают систему льготных месячных абонементов для налогоплательщиков.

Как отметил заместитель главы КГГА Константин Усов, город делает акцент не на штрафах, а на создании удобного цифрового сервиса и повышении платежной дисциплины через выгодные условия для водителей.

Новые тарифы для площадок Киевтранспарксервис начнут действовать с 8:00 27 апреля:

I зона — 40 грн в час

II зона — 30 грн в час

III зона — 10 грн в час

В то же время для физических лиц, которые платят налоги в бюджет столицы, вводят льготную подписку на парковку со скидкой до 90%. Стоимость месячных абонементов составит:

III зона — 299 грн

II зона — 999 грн

безлимит по всему городу — 1499 грн

Речь идет о физических лицах, которые имеют налогооблагаемый доход или другие объекты налогообложения и платят налоги: наемных работниках, ФЛП, лицах, получающих другие налогооблагаемые доходы, владельцах имущества, за которое предусмотрена уплата налогов, а также работающих пенсионерах. Студенты могут относиться к этой категории только при наличии налогооблагаемого дохода.

Оформить подписку можно будет через приложение Київ Цифровий. Там же внедрена цифровая верификация статуса налогоплательщика. После активации абонемент автоматически привязывается к номерному знаку автомобиля, и водителю не нужно каждый раз запускать парковку вручную.

До конца 2026 года одно лицо сможет оформить не более двух абонементов в месяц без подтверждения права собственности на автомобиль.

Также в городе обновили границы парковочных зон. Водителей призывают ориентироваться на дорожные знаки, которые определяют актуальную зону парковки.

