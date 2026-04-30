  1. В Україні

Визнання шлюбу, укладеного за кордоном: чи дійсний він в Україні

07:00, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Шлюб між громадянами України або між громадянином України та іноземцем, укладений за межами України, визнається дійсним в Україні при низці умов.
Фото: centraljust.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України нагадало, що відповідно до ст. 58 Сімейний кодекс України, шлюб між громадянами України або між громадянином України та іноземцем, укладений за межами України, визнається дійсним в Україні, якщо:

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

- він укладений відповідно до законодавства іноземної держави,

- відсутні обставини, що є перешкодами для шлюбу за українським правом

Які це «перешкоди»?

Згідно зі ст. 24–26 Сімейний кодекс України, в Україні не допускається шлюб, якщо:

- одна з осіб вже перебуває у шлюбі

- між близькими родичами

- особа визнана недієздатною

- не досягнуто шлюбного віку (без рішення суду)

Тобто навіть якщо за кордоном такий шлюб дозволений - в Україні його можуть не визнати.

Приклад  із життя

Пара одружилася в Польщі у 16–17 років без рішення суду.

У Польщі це можливо (за певних умов), але:

в Україні такий шлюб може бути не визнаний, оскільки порушено вимоги щодо шлюбного віку за українським законодавством.

Чи потрібно «реєструвати» шлюб в Україні?

Ні, повторно одружуватись не потрібно.

Але потрібно:

- зробити офіційний переклад свідоцтва про шлюб

- за потреби — апостиль або легалізацію документа

- використовувати цей документ в Україні (наприклад, для зміни прізвища, оформлення дитини тощо)

Простими словами

- Одружилися за кордоном — шлюб зазвичай визнається.

Але тільки якщо все було законно в тій країні і не порушує українське законодавство.

На що варто звернути увагу?

Вік має значення навіть за кордоном

«Обійти закон» через іншу країну — не працює

Краще одразу діяти правильно, ніж потім вирішувати проблеми з документами

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст шлюб

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьку трьох дітей не надали відстрочку через відсутність одного документа — суд визнав відмову незаконною

Суд визнав протиправною відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який утримує трьох дітей.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

У справі «ANTONOV v. ESTONIA» ЄСПЛ висловився щодо права на надію для засуджених

ЄСПЛ визнав естонську систему довічного ув’язнення такою, що порушує права людини через «обнулення» термінів.

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]