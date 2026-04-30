Визнання шлюбу, укладеного за кордоном: чи дійсний він в Україні

Шлюб між громадянами України або між громадянином України та іноземцем, укладений за межами України, визнається дійсним в Україні при низці умов.

Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України нагадало, що відповідно до ст. 58 Сімейний кодекс України, шлюб між громадянами України або між громадянином України та іноземцем, укладений за межами України, визнається дійсним в Україні, якщо:

- він укладений відповідно до законодавства іноземної держави,

- відсутні обставини, що є перешкодами для шлюбу за українським правом

Які це «перешкоди»?

Згідно зі ст. 24–26 Сімейний кодекс України, в Україні не допускається шлюб, якщо:

- одна з осіб вже перебуває у шлюбі

- між близькими родичами

- особа визнана недієздатною

- не досягнуто шлюбного віку (без рішення суду)

Тобто навіть якщо за кордоном такий шлюб дозволений - в Україні його можуть не визнати.

Приклад із життя

Пара одружилася в Польщі у 16–17 років без рішення суду.

У Польщі це можливо (за певних умов), але:

в Україні такий шлюб може бути не визнаний, оскільки порушено вимоги щодо шлюбного віку за українським законодавством.

Чи потрібно «реєструвати» шлюб в Україні?

Ні, повторно одружуватись не потрібно.

Але потрібно:

- зробити офіційний переклад свідоцтва про шлюб

- за потреби — апостиль або легалізацію документа

- використовувати цей документ в Україні (наприклад, для зміни прізвища, оформлення дитини тощо)

Простими словами

- Одружилися за кордоном — шлюб зазвичай визнається.

Але тільки якщо все було законно в тій країні і не порушує українське законодавство.

На що варто звернути увагу?

Вік має значення навіть за кордоном

«Обійти закон» через іншу країну — не працює

Краще одразу діяти правильно, ніж потім вирішувати проблеми з документами

