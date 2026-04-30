  1. В Украине

Признание брака, заключенного за границей: действителен ли он в Украине

07:00, 30 апреля 2026
Брак между гражданами Украины или между гражданином Украины и иностранцем, заключенный за пределами Украины, признается действительным в Украине при ряде условий.
Фото: centraljust.gov.ua
Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что в соответствии со ст. 58 Семейного кодекса Украины, брак между гражданами Украины или между гражданином Украины и иностранцем, заключенный за пределами Украины, признается действительным в Украине, если:

  • он заключен в соответствии с законодательством иностранного государства;
  • отсутствуют обстоятельства, являющиеся препятствиями для брака по украинскому праву.

Какие это «препятствия»?

Согласно ст. 24–26 Семейного кодекса Украины, в Украине не допускается брак, если:

  • одно из лиц уже состоит в браке;
  • между близкими родственниками;
  • лицо признано недееспособным;
  • не достигнут брачный возраст (без решения суда).

То есть даже если за границей такой брак разрешен — в Украине его могут не признать.

Пример из жизни

Пара поженилась в Польше в 16–17 лет без решения суда.

В Польше это возможно (при определенных условиях), однако в Украине такой брак может быть не признан, поскольку нарушены требования относительно брачного возраста по украинскому законодательству.

Нужно ли «регистрировать» брак в Украине?

Нет, повторно вступать в брак не нужно.

Но необходимо:

сделать официальный перевод свидетельства о браке;

  • при необходимости — апостиль или легализацию документа;
  • использовать этот документ в Украине (например, для смены фамилии, оформления ребенка и т. п.).

Простыми словами

Заключили брак за границей — он, как правило, признается.

Но только если все было законно в той стране и не нарушает украинское законодательство.

На что стоит обратить внимание?

Возраст имеет значение даже за границей.

«Обойти закон» через другую страну — не работает.

Лучше сразу действовать правильно, чем потом решать проблемы с документами.

