Признание брака, заключенного за границей: действителен ли он в Украине
Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что в соответствии со ст. 58 Семейного кодекса Украины, брак между гражданами Украины или между гражданином Украины и иностранцем, заключенный за пределами Украины, признается действительным в Украине, если:
- он заключен в соответствии с законодательством иностранного государства;
- отсутствуют обстоятельства, являющиеся препятствиями для брака по украинскому праву.
Какие это «препятствия»?
Согласно ст. 24–26 Семейного кодекса Украины, в Украине не допускается брак, если:
- одно из лиц уже состоит в браке;
- между близкими родственниками;
- лицо признано недееспособным;
- не достигнут брачный возраст (без решения суда).
То есть даже если за границей такой брак разрешен — в Украине его могут не признать.
Пример из жизни
Пара поженилась в Польше в 16–17 лет без решения суда.
В Польше это возможно (при определенных условиях), однако в Украине такой брак может быть не признан, поскольку нарушены требования относительно брачного возраста по украинскому законодательству.
Нужно ли «регистрировать» брак в Украине?
Нет, повторно вступать в брак не нужно.
Но необходимо:
сделать официальный перевод свидетельства о браке;
- при необходимости — апостиль или легализацию документа;
- использовать этот документ в Украине (например, для смены фамилии, оформления ребенка и т. п.).
Простыми словами
Заключили брак за границей — он, как правило, признается.
Но только если все было законно в той стране и не нарушает украинское законодательство.
На что стоит обратить внимание?
Возраст имеет значение даже за границей.
«Обойти закон» через другую страну — не работает.
Лучше сразу действовать правильно, чем потом решать проблемы с документами.
