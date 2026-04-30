В Україні відзначають День прикордонника

09:42, 30 квітня 2026
В Україні святкують День прикордонника – свято захисників кордону, які щодня стоять на варті безпеки держави.
30 квітня в Україні святкують День прикордонника. Це свято присвячене тим, хто служить у Державній прикордонній службі України, охороняючи її кордони та забезпечуючи безпеку держави.

Свято офіційно встановили Указом першого Президента України Леоніда Кравчука у 1992 році. До 2003-го громадяни відзначали це свято 4 листопада – у день ухвалення закону «Про Прикордонні війська України». Однак згодом свято прикордонників почали вшановувати 28 травня.

Втім, з 2018 року українці щорічно святкують цей день саме 30 квітня. Його встановив Указ п'ятого Президента України Петра Порошенка.

