В Україні відзначають День прикордонника

В Україні святкують День прикордонника – свято захисників кордону, які щодня стоять на варті безпеки держави.

Свято офіційно встановили Указом першого Президента України Леоніда Кравчука у 1992 році. До 2003-го громадяни відзначали це свято 4 листопада – у день ухвалення закону «Про Прикордонні війська України». Однак згодом свято прикордонників почали вшановувати 28 травня.

Втім, з 2018 року українці щорічно святкують цей день саме 30 квітня. Його встановив Указ п'ятого Президента України Петра Порошенка.

