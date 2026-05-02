На Полтавщині жінку засудили за інтернет-шахрайство: брала передоплату і зникала

10:00, 2 травня 2026
35-річна жінка продавала неіснуючі дитячі товари, виманювала передоплату та зникала — суд визнав її винною і призначив покарання.
Карлівський районний суд Полтавської області виніс обвинувальний вирок у справі 35-річної жительки Кіровоградської області, яку визнали винною у шахрайстві через інтернет-оголошення. Йдеться про незаконне заволодіння грошима потерпілої шляхом обману під виглядом продажу дитячих товарів, яких насправді не існувало. Про ухвалене рішення повідомили у суді.

Як встановлено судом, обвинувачена розмістила у соціальній мережі оголошення про продаж дитячих іграшок та дитячого ліжка, достовірно знаючи про відсутність такого товару. Під час подальшого спілкування у одному з месенджерів вона переконала покупця здійснити передоплату. Потерпіла, не підозрюючи про шахрайський умисел, перерахувала грошові кошти кількома платежами на банківський рахунок продавця. Після отримання коштів обіцяний товар переданий не був, а спілкування з покупцем припинилося.

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину, підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті, висловила каяття та повідомила про намір відшкодувати завдану шкоду. Суд врахував щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального проступку як обставини, що пом’якшують покарання.

Оцінюючи ступінь тяжкості правопорушення, його наслідки, а також дані про особу обвинуваченої, суд дійшов висновку про можливість її виправлення без ізоляції від суспільства. За вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, їй призначено покарання у виді двох років пробаційного нагляду із покладенням визначених законом обов’язків.

Окремо суд розглянув цивільний позов потерпілої про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. За результатами розгляду позов задоволено частково: з винної особи стягнуто повну суму матеріальних збитків, а також грошову компенсацію моральної шкоди, розмір якої суд визначив з урахуванням принципів розумності, справедливості та характеру пережитих страждань.

