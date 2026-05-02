В Полтавской области женщину осудили за интернет-мошенничество: брала предоплату и исчезала

35-летняя женщина продавала несуществующие детские товары, выманивала предоплату и исчезала - суд признал ее виновной и назначил наказание.

Карловский районный суд Полтавской области вынес обвинительный приговор по делу 35-летней жительницы Кировоградской области, которую признали виновной в мошенничестве по интернет-объявлению. Речь идет о незаконном завладении деньгами потерпевшей путем обмана под видом продажи детских товаров, которых на самом деле не существовало. О принятом решении сообщили в суде.

Как установлено судом, обвиняемая разместила в социальной сети объявление о продаже детских игрушек и детской кровати, достоверно зная об отсутствии такого товара. Во время дальнейшего общения в одном из мессенджеров она убедила покупателя совершить предоплату. Потерпевшая, не подозревая о мошенническом умысле, перечислила денежные средства несколькими платежами на банковский счет продавца. После получения средств обещанный товар передан не был, а общение с покупателем прекратилось.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, выразила раскаяние и сообщила о намерении возместить причиненный вред. Суд учел искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного проступка как обстоятельства, смягчающие наказание.

Оценивая степень тяжести правонарушения, его последствия, а также данные о личности обвиняемой, суд пришел к выводу о возможности ее исправления без изоляции от общества. За совершение уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, ей назначено наказание в виде двух лет пробационного надзора с возложением определенных законом обязанностей.

Отдельно суд рассмотрел гражданский иск потерпевшей о возмещении материального и морального вреда. По результатам рассмотрения иск удовлетворен частично: с виновного взыскана полная сумма материального ущерба, а также денежная компенсация морального вреда, размер которого суд определил с учетом принципов разумности, справедливости и характера пережитых страданий.

