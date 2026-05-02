Дональд Трамп повідомив Конгрес, що війну з Іраном завершено, — Politico

08:12, 2 травня 2026
Дональд Трамп хоче покласти край суперечкам щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом.
Президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес, що війна з Іраном завершена. Про це стверджує Politico.

У виданні зазначають, що американський лідер таким чином хоче покласти край суперечкам щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом.

Politico отримало листа, в якому Білий дім виклав свою позицію. За словами Трампа, припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє цей термін.

«З 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було жодних перестрілок. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені», - сказав американський президент.

У виданні підкреслюють, що це послання покликане запобігти загостренню боротьби на Капітолійському пагорбі, де Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна затягнулася без чіткої стратегії виходу.

Politico додає, що аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію, оскільки вона досягла цього рубежу.

